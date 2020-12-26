Як захиститися від COVID-19 під час новорічної вечірки
Найкращий спосіб вберегтися від коронавірусу під час новорічних свят – це провести час у тісному родинному колі. Однак якщо обрати все-таки варіант вечірки, необхідно дотримуватися заходи безпеки.
Головною запорукою здорового свята є обмежити кількість гостей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Актуально Де сніг і морози: перед Новим роком Україну накриє тепло до +13 і подекуди дощова погода
Пам'ятайте, якщо почуваєтеся зле - залишайтеся вдома. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку. Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою й заздалегідь повідомте правила гостям,
– мовиться у повідомленні.
Які правила варто обрати
- Уникати фізичних контактів з гостями. Зокрема, утриматися від обіймів та поцілунків.
- Дезінфікувати усі поверхні, до яких торкаються гості.
- Якщо є можливість, найкраще святкувати на свіжому повітрі. Якщо ж ні, необхідно регулярно провітрювати приміщення.
- Гостям необхідно користуватися захисними масками. Виняток можна зробити лише для моментів, коли люди їдять або п'ють.
- Необхідно простежити, щоб усі гості перед початком вечірки помили руки.
- Усім гостям потрібно роздати антисептики.
- Необхідно утриматися від співу та крику.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter