Найкращий спосіб вберегтися від коронавірусу під час новорічних свят – це провести час у тісному родинному колі. Однак якщо обрати все-таки варіант вечірки, необхідно дотримуватися заходи безпеки.

Головною запорукою здорового свята є обмежити кількість гостей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. Актуально Де сніг і морози: перед Новим роком Україну накриє тепло до +13 і подекуди дощова погода Пам'ятайте, якщо почуваєтеся зле - залишайтеся вдома. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку. Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою й заздалегідь повідомте правила гостям,

– мовиться у повідомленні. Які правила варто обрати Уникати фізичних контактів з гостями. Зокрема, утриматися від обіймів та поцілунків.

Дезінфікувати усі поверхні, до яких торкаються гості.

Якщо є можливість, найкраще святкувати на свіжому повітрі. Якщо ж ні, необхідно регулярно провітрювати приміщення.

Гостям необхідно користуватися захисними масками. Виняток можна зробити лише для моментів, коли люди їдять або п'ють.

Необхідно простежити, щоб усі гості перед початком вечірки помили руки.

Усім гостям потрібно роздати антисептики.

Необхідно утриматися від співу та крику.