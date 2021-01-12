Вся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 повинна перейти на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися виключно українською, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.

Що робити, якщо з вами відмовляються спілкуватися державною мовою, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Про це мовиться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у фейсбуці.

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Як захистити своє право на українську мову

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.

та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи.

до керівництва закладу або установи. Якщо після цього ситуація не покращилася, то необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та записати назву, розташування та контакти суб'єкта.

(за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та записати назву, розташування та контакти суб'єкта. Подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови.

Як подати скаргу

Для цього потрібно написати:

на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12;

електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua;

заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/.

Зверніть увагу! У скарзі обов'язково має бути: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження.

Перехід сфери обслуговування на державну мову: головне

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня.

Відтоді всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.

Більше про мовне питання в Україні – за посиланням.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу