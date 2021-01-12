Як захистити своє право на українську мову: покрокова інструкція від мовного омбудсмена
Вся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 повинна перейти на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися виключно українською, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.
Що робити, якщо з вами відмовляються спілкуватися державною мовою, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Про це мовиться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у фейсбуці.
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Як захистити своє право на українську мову
- Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.
- У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи.
- Якщо після цього ситуація не покращилася, то необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та записати назву, розташування та контакти суб'єкта.
- Подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови.
Як подати скаргу
Для цього потрібно написати:
- на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12;
- електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua;
- заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/.
Перехід сфери обслуговування на державну мову: головне
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня.
- Відтоді всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.
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