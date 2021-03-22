В ОПУ сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговори

Речниця Президента України Юлія Мендель висловила сподівання, що загострення ситуації на Донбасі не матиме критичного впливу на мирові переговори між Україною та Росією. Саме загострення вона пояснила "низкою політичних й економічних причин".

Речниця глави держави підкреслила, що в Офісі Президента усвідомлюють і зважають на збільшення обстрілів на фронті.

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Водночас вона підкреслила, що можливості для збереження перемир'я досі залишаються. Тож українська влада має намір їх використовувати.

Сильний не той, хто може воювати. Сильний той, хто може зупинити жахи війни. Тому Україна вибирає форму діалогу,

– наголосила Юлія Мендель.

Як приклад того, що переговори дають результат вона навела дані ОБСЄ щодо обстрілів на Донбасі влітку 2020 року. Протягом 5 тижнів до оголошення перемир'я їх зафіксували аж 18 тисяч, а за 7 тижнів після – 1 тисячу.

"Діалог – це шлях до закінчення військових дій. І найважливіший союзник у досягненні миру – це народ. Так вважає президент Володимир Зеленський, так думаю я", – резюмувала речниця глави держави.

Коротко про перемир'я на Донбасі: