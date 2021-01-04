Під час Першої світової війни світ почав перегони за розробкою біологічної зброї, яка була одним із напрямків чених на замовлення військових. Хоча те, що почало називатися біологічною зброєю, було відоме людству уже давно.

Наприклад, карфагенський полководець Ганнібал запускав у ворогів банки-бомби наповнені отруйними зміями. Китайці засилали у ворожі війська рої ос і бджіл. Детальніше про це – у програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

Попередній випуск РОНА та її керівник Камінський: армія, що стала "прислужницею" нацистів

А от початок XX століття дозволив експериментували із газами і бактеріями, з яких формували невидимих і грізних убивць. Одним із тих, хто займався подібними дослідами був японський мікробіолог Шіро Ішіі. Він вибив гроші на створення цілої лабораторії, в якій його працівники могли б досліджувати новий, ідеальний вид зброї.

Кошмар хімічних атак

Досвід кошмару хімічних атак Першої світової підштовхнув лігу націй до одного із перших документів щодо ведення майбутніх воєн – Женевський протокол, який забороняє досліджувати біологічне і хімічне озброєння. Серед підписантів була і Японія, але чисто формально.



Шіро Ішіі / Скриншот з відео

Ідея Шіро Ішіі стосовно створення лабораторій в очах японського Імператора виглядала куди привабливіше, ніж заборона. Та й в разі чого такий арсенал дозволив би легко бомбанути сусідній СРСР чи Китай у випадку загрози. План мікробіолога потрохи почали втілювати у життя.

План почали втілювати у життя

Для нас, як для підлеглих він був жахливою людиною. Практично безумним. Він відвідував різні підрозділи, щоб перевірити їхній устав і дисципліну. Одного разу він просто раптово кинувся і напав на одного із вартових,

– розповів військовий хірург Кен Юаса.

Процес створення лабораторій починали повільно. Спочатку для нової лабораторії знайшли місце. Щоб не підставляти імператора, дослідницький центр Ішіі облаштували за межами Японії – в маріонетковій Манчьжурії. Перших піддослідних для смертельних експериментів набирали із китайців, які потрапляли в полон під час війни з Китаєм.

Заражали колодязі японців

У Китаї хотіли відплатити. Помста за убивства громадян була доволі жорстокою. Групу китайських шпигунів озброїли ампулами із бактеріями холери. Вони заражали колодязі в місцях дислокації японців і таким чином відправили на той світ:

6 тисяч японських солдатів;

2 тисячі коней.

В Токіо це прочитали як виклик і дати Шіро Ішіі більше грошей для пришвидшення результатів.

Зазначимо! Імператор Японії 1936 року підписав указ про створення комплексу лабораторій на території Маньчжурії. Адміністративні комплекси побудували у себе в країні. Почалася масштабна робота із будівництва і набору медичного персоналу.

Поява підрозділу 731

Так на світ з'явився підрозділ 731. На документах лабораторія займалася питаннями знезараження води. Нібито після холерної атаки китайців, такий підрозділ був необхідний в рядах японської армії. Та замість того, щоб шукати ліки проти смертельних бактерій, специ із 731 їх розробляли, вивчали і тестували на людях.



Ішіі створив розділ 731 / Скриншот з відео

У місті Харбін побудували велетенський комплекс розміром у 6 квадратних кілометрів. На його території розмістили:

► штаб;

► в'язниці для утримання піддослідних;

► бараки для персоналу;

► дослідницькі центри;

► кілька лабораторій;

► навіть свій полігон.

Це місце ретельно охороняли і закрили від решти світу. Навіть працівники заходили всередину в супроводі оборони і то – тільки у ті місця, які дозволяє доступ на бейджику.

Спочатку нас зустрічали 2 спецпрацівників, які перевіряли документи у всіх, хто хотів увійти. Нам необхідно було мати документ із фотографією. Коли все затверджували, охоронець фіксував час, коли ми прийшли і під дулами двох стволів нам дозволяли увійти всередину,

– відзначив колишній член Підрозділу 731 Томі Хара.

Так само відбувалися будь-які процедури всередині будівлі. Усі розробки відбувалися під контролем японських військових, чітко за протоколом. Увесь комплекс побудували таким чином, що з однієї точки можна легко добратися до будь-якої іншої. Однак зробити це непомітно було неможливо. Саме тому жодному із ув'язнених так і не вдалося вибратися зі стін лабораторій живим.

Як набирали працівників

Працівників для підрозділу 731 набирали серед військових лікарів, університетських професорів та медичних коледжів. Рекрутери обіцяли кандидатам не тільки гідну зарплату, а й участь в унікальних дослідах із вивчення людського організму. Загалом на 731-й підрозділ працювали приблизно 10 тисяч осіб найрізноманітніших професій.

Зверніть увагу Що відомо про Вифлеєм: місто, де народився Христос і є величезна колекція Бенксі

Підрозділ 731 поділили на різні підгрупи. Поки одна команда займалася вивченням і створенням хімічної зброї, інша працювала над біологічними типами. Решта груп займалися експериментами над людьми, тваринами і виведенням різних вірусних бактерій.

Конвеєр смерті

Досліди перетворилися на конвеєр смерті з початком японського бліцкригу на тихоокеанському театрі бойових дій. В харбінській в'язниці з'явилися:

британці;

австралійці;

філіппінці;

радянські полонені.

Словом, практично всі з ким вела війну Японія. Проте більшість жертв японських дослідів – китайські полонені, приблизно 70%. Решта 30% – вояки інших країн. Але нерідко у в'язницях опинялися і цивільні. Вчених цікавив вплив різних вірусів та інфекцій на різні касти людей. Секретна поліція вишукувала безпритульних, старих і молодих, вагітних, калік, людей із ментальними проблемами, немовлят і це далеко не повний список. Науковці ніколи не називали їх людьми. Натомість: мавпи, примати чи ресурс.



У підрозділі знущалися з дітей / Скриншот з відео

Кололи інфекції

Під виглядом щеплення в'язням кололи різні інфекції: гонорею, сифіліс, хламідіоз, дифтерію, віспу і багато інших. Так вивчали вплив зарази на організми різних людей. А ще позбавляли їжі і води, досліджуючи стан та зміни організму. І навіть обморожували кінцівки, аби перевірити витривалість.

Відзначимо! Армійський інженер Хісато Йосімура експериментував над в'язнями в екстримальних температурах. Він виводив їх на вулицю, занурював їхні кінцівки у крижану воду і чекав поки вони повністю замерзнуть. Один японський офіцер описував стан пацієнта так: "Якщо вдарити по замороженій руці короткою палицею, то звук нагадував той, що видає дошка при ударі.

Чоловіків і жінок змушували займатися сексом, щоб подивитися, чи передається захворювання статевим шляхом і як це впливатиме на майбутній плід. Обирати не доводилося: або секс із інфікованим, або розстріл.

Випробовували реакцію організму

У застінках лабораторій підрозділу 731, науковці випробовували не лише реакцію організму на ті чи інші бактерії, а й влаштовували досліди з больовим порогом. Фактично експериментували зі способами знищення людини. Нерідко їх садили у спеціальні камери із високим тиском. Так дізнавалися який тиск може бути для людини смертельним. Найчастіше у жертв вистрілювали очі. Випробовували і вогнемет – його ефективність у закритих приміщеннях і на полігонах:

► вводили кров тварин;

► засовували у центрифуги;

► закопували живцем;

► піддавали смертельним дозам рентгенівських променів.

В'язниці у лабораторіях ніколи не пустували. Коли одних в'язнів страчували, секретна поліція привозила інших. Їх вишукували всім Китаєм. Залізницею доставляли до Манчьжурії. Перевозили їх і справді як колоди: 8 вантажних вагонів повністю забитих майбутніми піддослідними. Тоді ніхто із них не знав, куди і навіщо їх везуть.

Солдати відчиняли двері і витягували щось схоже на солом'яні килимки, замотані у сталеві дроти. Я не знав, що відбувається, поки не побачив руки, які стирчали і голови які рухались, була кров. Японські солдати кричали щось про колоди. Тоді я зрозумів що то насправді були люди,

– поділився спогадами колишній член підрозділу 731 Фанг Зген-Ю Козлов.

Японський Аушвіц

У вузьких колах комплекс 731-го підрозділу називали японським Аушвіцом. А керівника групи Шіро Ішіі порівнювали із німецьким ангелом смерті Йозефом Менгеле. Єдина відмінність між ними у тому, що Менгеле після війни довелося змінювати ім'я і переховуватися у різних країнах. А от Ішіі продовжив мирне життя у Японії на виду у всіх.

Розтинали ще живий організм

Один із експериментів – вівісекція. Це розтинання ще живого організму. Зазвичай медики проводять цю процедуру на тваринах: жабах, наприклад. Медики 731-го підрозділу розтинали людей без наркозу, щоб дивитися, скільки можливо витерпіти болю перед смертю. Деякі з жертв під час цієї процедури у стані шоку кричали, що вони ще живі, і що лікарі роблять помилку. Очевидно, їх ніхто не слухав.



Японський Аушвіц / Скриншот з відео

Після того, як жертвам вводили різні інфекції, їх клали на вівісекцію. Один за одним діставали органи, щоб подивитися, як хвороба впливає на організм. Заодно – перевірити, які органи є життєвонеобхідними для підтримання людського життя. Нерідко деякі органи просто зшивали між собою. Наприклад, видаляли шлунок, а стравохід і кишківник з'єднували. Після такого ніхто із пацієнтів не виживав.

Проводили експерименти на дітях

Ще одним звірячим дослідом доктора Ішіі були експерименти на дітях. Жінок-в'язнів спеціально запліднювали і забирали немовлят на вивчення реакцій молодого організму на те чи інше подразнення. Ніхто з дітей виживав, свідки медикам-убивцям з Харбіну були не потрібні.

Цікаво Сотні золотих монет: чоловік знайшов найбільший в історії кельтський скарб

Загалом жертвами дослідів 731-го підрозділу тільки у лабораторіях стали щонайменше 3 тисячі людей. Їх всіх у негуманний злочинний спосіб потрактували розхідним матеріалом для дослідів у ітересах ВПК. Разом із тим Харбінська фабрика смерті ставила свої експерименти не лише у своїх стінах, а й далеко за її межами.

Про розпилювання смертельних отрут в 11 містах Китаю і чому китайських дітей лякають японськими цукерками – дивіться у наступному випуску "Конфліктів".