Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що президент-утікач Віктор Янукович виїжджав із країни нібито під страхом смерті. Крім того, тоді розсипалася вся структура влади.

Ситуація у владних коридорах була напруженою

Азаров стверджує, що під час останніх подій Революції Гідності відбулися посилені процеси дестабілізації влади. Спершу була відставка уряду, а потім зникла впевненість у силових структур. Про це колишній прем'єр розповів у коментарі виданню "Страна".

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"Все захиталося. І в цей момент увімкнулися і погрози, і підкупи. І Янукович на моїх очах, я це бачив, почав втрачати реальну владу. А у день, коли він вилетів до Харкова, на Майдані вже абсолютно не приховували свої наміри – знищити Януковича фізично", – переконує він.

Януковича хотіли знищити фізично

Політик додає, що президент-утікач насилу виїхав зі своєї адміністрації. Звідти ж з великими труднощами вибрався і очільник АП Андрій Клюєв.

"І вони виїхали всі в Межигір'я. І Служба охорони президента, яка мала у своєму розпорядженні розвідку, доповіла, що рухається велика юрба на Межигір'я – приблизно 5 тисяч осіб. І в складі цієї юрби – спеціально підготовлена ​​група. Вона повинна була після захоплення Межигір'я знищити фізично Януковича,

– каже Азаров.

За його словами, тоді Межигір'я було досить добре захищеним. Охорона була серйозною та могла чинити опір захопленню. Але у такому разі тоді було б уже багато жертв.

"Янукович про це знав, тому ухвалив рішення про евакуацію в Харків. Коли він туди прибув, в країні стало ясно, що владу захопили майданівці. Це стало ясно всім на місцях, особливо керівникам силових структур", – зазначив Азаров.

Чому Янукович не залишився в Харкові

А далі, продовжує колишній очільник уряду, Рада нібито незаконно призначила нових голову СБУ та міністра внутрішніх справ.

Одразу ж пішли команди в обласні управління, місцеві керівники завагалися. І відразу ж вислали загони до Харкова, Донецька, завдання яких було знищити Януковича. Ось звідси пішли метання Януковича. Спочатку йому сказали, що не гарантують безпеку виступу на з'їзді в Харкові. Він полетів до Донецька. Там теж було небезпечно, виїхав до Криму, і почалися ось ці ось його метання,

– констатував експрем'єр.

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Що про свою втечу казав сам Янукович

Під час допиту в 2016 році він розповів, що на початку 2014 року під час візиту до Донецька його зустріли озброєні українські прикордонники. І їм віддали наказ затримати президента-втікача. Крім того, Донецький аеропорт для нього заблокували, тому він вирішив їхати автомобілем в Крим. Хоча до цього перед ним стояв вибір летіти або в Київ, або на півострів.

Під час поїздки до Криму передова група, яка мене супроводжувала, побачила озброєних людей в одязі без ознак. Ще вона побачила, що перед цим постом було встановлено 2 крупнокаліберні кулемети,

– додав політик.

За його словами, ситуація була дуже складною. Зокрема, йому доповіли, що в цій засідці люди обговорюють питання розстрілу кортежу президента та нікого не залишать живим.

"Згодом я звернувся до Путіна і сказав, що ухвалив рішення залишити територію України… Я боявся, що така війна, як на Донбасі, розгорнеться на всій території України", – переконував Янукович.

Після подій Майдану Янукович втік до Росії. Раніше він мешкав у Ростові. Щоправда, останнім часом звістки від нього не надходили, тому невідомо, де він зараз перебуває.

"Щодо того, за які кошти я живу – у мене є сім'я, є мій син, він – досить молода здорова людина, я живу з сім'єю. І, як кажуть, – я ваші гроші не рахую, не рахуйте і ви мої. Мені на життя вистачає, хоч і не можу сказати, що я - всім задоволений, мені дуже важко", – зазначав колишній президент.