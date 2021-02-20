Промені у небо і паперові янголи: як вшановують Небесну Сотню у містах України

У суботу, 20 лютого, в Україні відзначають роковини розстрілу Небесної Сотні. У цей день у 2014 році під час протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності загинули десятки героїв.

Тисячі голосів, які у різних куточках України промовляють імена лицарів з Небесної Сотні, є ще одним свідченням того, що герої – не вмирають. Вони житимуть вічно – у серцях, спогадах та на сторінках історії вільної і єдиної України.

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Як вшановують пам'ять Небесної Сотні в Україні

Київ

У Києві роковини кривавих розстрілів люди вшановують на Майдані Незалежності та алеї Героїв Небесної Сотні. Від ранку туди приходять, щоб покласти квіти до меморіалу та вклонитися загиблим героям.

Окрім квітів та лампадок серед траурних атрибутів цьогоріч – паперові янголи. Вони символізують шану та скорботу.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі митрополит Епіфаній провів панахиду за Небесною Сотнею.



Вшанування пам'яті Небесної Сотні у Києві / Getty Images

Вшанування пам'яті Небесної Сотні у Києві / Getty Images

Які ще заходи заплановані у Києві

о 18:00 біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться панахида. Тоді ж люди запалять лампадки;

від 19:00 до 23:00 на алеї Героїв Небесної Сотні запалять "променів гідності".

Запоріжжя

У Запоріжжі провели пам'ятний мітинг біля меморіалу Героям Революції Гідності. Туди прийшли представники влади, військові, служителі церков, жителі міста. Представників різних конфесій провели спільну молитву за загиблими із Небесної Сотні.

Окрім того, люди поклали до меморіалу квіти та вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання.

Як вшанували пам'ять Небесної Сотні у Запоріжжі / Фото Запорізької ОДА

Харків

У Харкові роковини кривавих розстрілів на Майдані вшанували на площі Героїв Небесної Сотні. Туди прийшли рідні загиблих героїв – Микола (батько Євгена Котляра) та Ольга (дружина Юрія Паращука).

Співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін заявив: таку локацію для акції пам'яті обрали не випадково.

Харків має 3 хлопців, які загинули. Щороку ми збираємося з рідними, побратимами, хто був на Майдані. Сьогодні ми вирішили зібратися на майдані Героїв Небесної сотні, щоб показати владі, що ми будемо вимагати, щоб саме на цьому місці був меморіальний комплекс Героям Небесної сотні,

– наголосив Чистилін.



Вшанування пам'яті Небесної Сотні у Харкові / "Суспільне Харків"



Вшанування пам'яті Небесної Сотні у Харкові / "Суспільне Харків"

Одеса

Вшанування героїв Небесної Сотні в Одесі розпочалося біля пам'ятного каменю на проспекті Шевченка. Там зібралися військові, політики, громадські активісти, небайдужі одесити.

Загиблих героїв пом'янули хвилиною мовчання.

Окрім того, на усіх будівлях Одеси приспустили Державний Прапор України.

Як вшанували пам'ять Небесної Сотні в Одесі / Фото "Думская"

Дніпро

У Дніпрі люди зібралися на Алеї Героїв. Серед присутніх були політики, духовенство, громадські активісти, герої війни на Донбасі, небайдужі жителі міста.

Як вшанували пам'ять Небесної Сотні у Дніпрі / Фото "Відкритий"

Тернопіль

У Тернополі Небесну Сотню вшановували біля пам'ятника Героям Євромайдану. Поминальне богослужіння відбулося під керівництвом архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василя Семенюка та архієпископа Тернопільсько-Бучацького ПЦУ Тихона.

Імена загиблих героїв зачитали під супровід пісні "Пливе кача", яка вже стала своєрідним символом того трагічного дня – 20 лютого 2014 року.

Напередодні, увечері 19 лютого, пам'ятник Небесної сотні підсвітили променями. Кожен із них символізував загиблого героя.



У Тернополі вшанували пам'ять Небесної Сотні / "Тернопільська мережева газета"



Промені на пам'ятнику Небесної Сотні / "Тернопільська мережева газета"

Чернівці

У Чернівцях люди вшанували загиблих героїв урочистою ходою. Вона стартувала на Соборній площі і пройшла до Центральної площі міста. Учасники процесії несли портрети загиблих героїв.

У Чернівцях вшанували пам'ять Небесної Сотні: дивіться відео

Львів

У Львові на 18:00 запланували мистецьку акцію "Промені Майдану". На згадку про загиблих героїв у небо запустять світлові промені. Участь в акції візьмуть близькі та друзі Героїв Небесної Сотні, військові, духовенство, а також – мешканці міста.

Які ще заходи заплановані у Львові