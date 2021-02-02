Як вплинув локдаун у січні на економіку України: міністр фінансів назвав цифри

У МОЗ заявляли, що жорсткі карантинні обмеження запроваджували саме у січні, аби економіка України зазнала якнайменших збитків. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи дійсно вдалося запобігти проблемам в сфері економіки.

Джерело: 24 канал

В інтерв'ю Марченко зазначив, що запровадження локдауну було досить прогнозованим. Саме тому всі підготувалися заздалегідь.

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"Виплати, які були в грудні від держави, дозволили пом'якшити будь-який шок та нівелювати негативні ризики", – запевнив Марченко.

З 21 грудня в Україні виплачували допомогу ФОПам , про яку обіцяла влада. Мовиться про 8 тисяч гривень. Саме до 8 січня 2021 року, коли й розпочався локдаун, виплачували гроші усім, хто зареєструвався.

Нацбанк очікує, що вплив (локдауну у січні – 24 канал) на економічну динаміку буде 0,2% – 0,4%. Вплив незначний, але він є,

– запевнив міністр фінансів.

Водночас він додав, що вплив на економіку під час локдауну у січні є значно меншим за той, що був у квітні – травні. "Тоді падіння економіки було насамперед пов'язано з необхідністю локдауну, який тривав 2 місяці. Цю історію пройшов весь світ. Ми також потерпали від закриття бізнесу", – сказав Марченко.



Які обмеження діють в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу