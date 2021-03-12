Легко про серйозне: в Україні створили порадник для дітей, як вижити під час війни та НС
В Україні презентували порадник для школярів. В ньому розповіли про те, як вижити в умовах війни та під час надзвичайних ситуаціях.
Джерело:Укрінформ
Книгу розробила громадська мережа "Елеос-Україна". Вона співпрацювала з Управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України.
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Чому створили порадник
Переважна кількість людей не орієнтуються, до кого їм звертатись у разі надзвичайної ситуації. Вони не знають, як діяти, де сховатись та отримати допомогу. Про це наголосив полковник, начальник Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ В'ячеслав Власенко.
Побачивши це, прийшла думка, що необхідно відпрацювати такий путівник, де має бути розписаний алгоритм дій цивільної особи, яка перебуває в такому стані,
– зазначив Власенко.
Для створення книги взяли матеріали литовських експертів у сфері безпеки життєдіяльності. Водночас упорядниками стали:
- викладачі українських ВИШів;
- офіцери ЗСУ;
- фахівці з критичного мислення та безпеки в інтернеті.
Голова правління ГО "Елеос-Україна" Сергій Дмитрієв розповів, що в Україні від стихійних лих страждає низка регіонів. У зоні ризику – Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Миколаївська області, де розташовані електростанції.
Про що розповідають у книзі
У книзі написано у доступні формі, як діяти під час надзвичайних ситуацій, як підготуватися до евакуації, а також – які речі, перш за все, потрібно взяти з собою і як зробити укриття з підвалу.
Також у пораднику мовиться про те, як поводити себе в сім'ї у період війни і як спілкуватися з членами родини. Надалі "Елеос-Україна" планує розробити мобільний анімаційний додаток для дітей у формі гри.
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