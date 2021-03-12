В Україні презентували порадник для школярів. В ньому розповіли про те, як вижити в умовах війни та під час надзвичайних ситуаціях.

Книгу розробила громадська мережа "Елеос-Україна". Вона співпрацювала з Управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України.

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Чому створили порадник

Переважна кількість людей не орієнтуються, до кого їм звертатись у разі надзвичайної ситуації. Вони не знають, як діяти, де сховатись та отримати допомогу. Про це наголосив полковник, начальник Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ В'ячеслав Власенко.

Побачивши це, прийшла думка, що необхідно відпрацювати такий путівник, де має бути розписаний алгоритм дій цивільної особи, яка перебуває в такому стані,

– зазначив Власенко.

Для створення книги взяли матеріали литовських експертів у сфері безпеки життєдіяльності. Водночас упорядниками стали:

викладачі українських ВИШів;

офіцери ЗСУ;

фахівці з критичного мислення та безпеки в інтернеті.

Зауважимо! Аташе з питань оборони при посольстві Литовської Республіки в Україні Дарюс Адомайтіс заявив, що готовий співпрацювати з Україною в питаннях гуманітарної допомоги і надалі.

Голова правління ГО "Елеос-Україна" Сергій Дмитрієв розповів, що в Україні від стихійних лих страждає низка регіонів. У зоні ризику – Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Миколаївська області, де розташовані електростанції.

Про що розповідають у книзі

У книзі написано у доступні формі, як діяти під час надзвичайних ситуацій, як підготуватися до евакуації, а також – які речі, перш за все, потрібно взяти з собою і як зробити укриття з підвалу.

Також у пораднику мовиться про те, як поводити себе в сім'ї у період війни і як спілкуватися з членами родини. Надалі "Елеос-Україна" планує розробити мобільний анімаційний додаток для дітей у формі гри.

Зверніть увагу! Порадник можна завантажити в електронному форматі на сайті громадської організації "Елеос-Україна".