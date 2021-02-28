Подорож до червоної зони: в Укрзалізниці пояснили, як виїхати з Івано-Франківщини

Через несприятливу ситуацію з коронавірусом Івано-Франківська область потрапила у червону зону карантину. З 26 лютого до 12 березня 2021 року квитки на потяги до Прикарпаття та у зворотному напрямку не продають. В Укрзалізниці назвали станції, доступні для виїзду із зони карантину.
Для цього залізничники опублікували карту з найближчими доступними станціями для виїзду з Прикарпаття з 7 березня.
Актуально Укрзалізниця призначила додатковий потяг до 8 березня: маршрут
В Укрзалізниці наголосили, що до 6 березня для пасажирів із квитками обмежень нема: можна сісти на потяг на будь-якій станції слідування – за межами Івано-Франківщини.
Які потяги пропонують:
- 217/218 Київ – Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня.
- 15/16 Харків – Рахів із Харкова 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня.
- 25/26 Одеса – Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня.
- 133/134 Миколаїв – Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 березня, зворотно 28 лютого, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 березня.
- 29/30 Київ – Ужгород щоденно до станцій Воловець, Сколе.
- 81/82 Київ – Ужгород щоденно до станцій Воловець, Сколе, Славське.
- 17/18 Харків – Ужгород через день по непарних до станцій Славське, Воловець.
- 45/46 Ужгород – Лисичанськ щоденно до станцій Славське, Лавочне, Воловець.
- 235/236 Київ – Ужгород 5, 7 березня з Києва, зворотно 6, 8 березня до станцій Воловець, Сколе, Славське.
На Івано-Франківщині встановили 16 блокпостів
Зазначимо, що ще з 22 лютого Івано-Франківщина потрапила у червону зону карантину. Через це на території області облаштували 16 блокпостів, на яких перевіряють водіїв та пасажирів транспорту.
Які обмеження діють
- Заборонено роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та розважальних закладів.
- Заборонено роботу закладів громадського харчування, дозволений лише продаж на винос.
- Заборонене проведення культурних та релігійних заходів.
- Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.
- Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення.
- Усе навчання має відбуватися онлайн.
- Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи.
- В'їзд на територію області наразі обмежений.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу