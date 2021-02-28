Через несприятливу ситуацію з коронавірусом Івано-Франківська область потрапила у червону зону карантину. З 26 лютого до 12 березня 2021 року квитки на потяги до Прикарпаття та у зворотному напрямку не продають. В Укрзалізниці назвали станції, доступні для виїзду із зони карантину.

Для цього залізничники опублікували карту з найближчими доступними станціями для виїзду з Прикарпаття з 7 березня.

Актуально Укрзалізниця призначила додатковий потяг до 8 березня: маршрут

В Укрзалізниці наголосили, що до 6 березня для пасажирів із квитками обмежень нема: можна сісти на потяг на будь-якій станції слідування – за межами Івано-Франківщини.

Які потяги пропонують:

217/218 Київ – Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня.

15/16 Харків – Рахів із Харкова 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня.

25/26 Одеса – Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня.

133/134 Миколаїв – Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 березня, зворотно 28 лютого, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 березня.

29/30 Київ – Ужгород щоденно до станцій Воловець, Сколе.

81/82 Київ – Ужгород щоденно до станцій Воловець, Сколе, Славське.

17/18 Харків – Ужгород через день по непарних до станцій Славське, Воловець.

45/46 Ужгород – Лисичанськ щоденно до станцій Славське, Лавочне, Воловець.

235/236 Київ – Ужгород 5, 7 березня з Києва, зворотно 6, 8 березня до станцій Воловець, Сколе, Славське.

На Івано-Франківщині встановили 16 блокпостів

Зазначимо, що ще з 22 лютого Івано-Франківщина потрапила у червону зону карантину. Через це на території області облаштували 16 блокпостів, на яких перевіряють водіїв та пасажирів транспорту.

Які обмеження діють

Заборонено роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та розважальних закладів.

Заборонено роботу закладів громадського харчування, дозволений лише продаж на винос.

Заборонене проведення культурних та релігійних заходів.

Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.

Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення.

Усе навчання має відбуватися онлайн.

Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи.

В'їзд на територію області наразі обмежений.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу