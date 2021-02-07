Як вирішити питання тарифів в Україні: Разумков оприлюднив кроки влади

Сьогодні українці на тлі коронавірусу, локдауну, падіння економіки та багатьох інших аспектів не є готовими до різкого підвищення тарифів. Тому держава повинна заступитися за найменш захищені категорії населення.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, рішення щодо підвищення тарифів має бути комплексним. Саме тому спочатку з'явилася ідея з компенсаціями в розмірі 800 – 1 200 гривень.

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Що передувало цим крокам

Було спілкування представників влади з премʼєр-міністром, головами депутатських фракцій і груп. Також лунала відповідна заява президента Володимира Зеленського.

У підсумку в Києві дійшли висновку, що потрібно повністю компенсувати те, що люди втрачають.

Підвищення тарифів і захист українців із боку влади

Разумков підкреслив, що українці – сьогодні не готові до різкого зростання цін на комуналку. Передусім це стосується найменш захищених категорій населення. І за них варто заступатися.

Також голова Верховної Ради зауважив, що підвищення тарифів може вплинути на рейтинг не тільки влади, але й опозиції.

Відповідальність за це, у розумінні людей, лежить на всіх народних депутатах. Навіть якщо ми у владі, а хтось в опозиції, у сприйнятті людей – це все народні депутати,

– констатував він.

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Ситуауція з тарифами в Україні: останні події

Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення , хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину.

, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину. Крім того, зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній. У результаті середньозважений тариф для постачання тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію.

для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній. У результаті середньозважений тариф для постачання тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію. Також з 1 січня зросла ціна за транспортування газу . У кожного постачальника тарифи є різними. Докладніше читайте тут.

. У кожного постачальника тарифи є різними. Докладніше читайте тут. Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр.

за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр. 18 січня Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня.

Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня. Щоправда, навіть після зниження тарифів на газ протести у містах України тривають. Люди вимагають знизити ціни й на інші комунальні послуги – не лише упродовж певного періоду, а на постійній основі.



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