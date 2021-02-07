Як вирішити питання тарифів в Україні: Разумков оприлюднив кроки влади
Сьогодні українці на тлі коронавірусу, локдауну, падіння економіки та багатьох інших аспектів не є готовими до різкого підвищення тарифів. Тому держава повинна заступитися за найменш захищені категорії населення.
Джерело:"Бабель"
За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, рішення щодо підвищення тарифів має бути комплексним. Саме тому спочатку з'явилася ідея з компенсаціями в розмірі 800 – 1 200 гривень.
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Що передувало цим крокам
- Було спілкування представників влади з премʼєр-міністром, головами депутатських фракцій і груп. Також лунала відповідна заява президента Володимира Зеленського.
- У підсумку в Києві дійшли висновку, що потрібно повністю компенсувати те, що люди втрачають.
Підвищення тарифів і захист українців із боку влади
Разумков підкреслив, що українці – сьогодні не готові до різкого зростання цін на комуналку. Передусім це стосується найменш захищених категорій населення. І за них варто заступатися.
Також голова Верховної Ради зауважив, що підвищення тарифів може вплинути на рейтинг не тільки влади, але й опозиції.
Відповідальність за це, у розумінні людей, лежить на всіх народних депутатах. Навіть якщо ми у владі, а хтось в опозиції, у сприйнятті людей – це все народні депутати,
– констатував він.
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Ситуауція з тарифами в Україні: останні події
- Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину.
- Крім того, зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній. У результаті середньозважений тариф для постачання тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію.
- Також з 1 січня зросла ціна за транспортування газу. У кожного постачальника тарифи є різними. Докладніше читайте тут.
- Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр.
- 18 січня Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня.
- Щоправда, навіть після зниження тарифів на газ протести у містах України тривають. Люди вимагають знизити ціни й на інші комунальні послуги – не лише упродовж певного періоду, а на постійній основі.
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