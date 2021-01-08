Сьогодні у містах України не відчинилися магазини одягу, побутових товарів та книгарні. Львівські кав'ярні працюють на виніс, але коли бачать камери – зачиняються на перерву.

Також немає людей і в закладах харчування. Детальніше – у матеріалу журналістів 24 каналу.

До теми Локдаун в Україні: як працюватимуть заклади культури та туризму

Як працюють заклади у Львові

Своїх постійних клієнтів попередили про обмежувальні заходи. Працюють лише на доставку або самовиніс.

Люди приходять, в нас на місці замовляють і очікують на вулиці поки ми їм видамо замовлення. Або ж телефонують попередньо і приходять, коли їхнє замовлення вже готове,

– розповів адміністратор доставки закладу Артур.

Різдвяний ярмарок працює за новими правилами. Від сьогодні, 8 січня, сувеніри там під забороною. Торгові ятки з таким крамом зачинені. Натомість їжу та напої дають із собою, але тільки тим, хто у масці.



На ярмарку у Львові заборонили сувеніри / Скриншот з відео

Робота транспорту

Транспорт курсує за розкладом. Втім доступні лише сидячі місця і пасажирів запускають тільки у масках. Карантинні заходи безпеки львів'яни розуміють і чесно дотримуються.

Локдаун у Харкові

У Харкові новорічний ярмарок в центрі згорнули. Охочим відсвяткувати на площі Свободи післяріздвяні дні з розваг поки залишили лише фото на тлі ялинки та ковзанка.

"Ми прийшли дитині ялинку показати, ми не збиралися тут не їсти, не пити. Навпаки, добре – людей мало, є дистанція", – зазначили відвідувачі.

Режим "на виніс"

Ще напередодні можна було посидіти за столиками біля наметів чи взяти глінтвейн на виніс. Зараз підприємці спаковуються, хоча, якби не локдаун, працювати мали ще 10 днів.



Черги до закладу в Харкові / Скриншот з відео

У кав'ярнях, як і навесні, перейшли в режим "на виніс". На роздачі замовлень – черги. Непродовольчі магазини частково зачинені. У багатьох – обмежувальними стрічками закрили частину товарів. І ось саме такі табу на окремі товари городяни вважають фарсом.

Можна було ще ці 3 дні продовжити, і люди б відпочили. Вчорашній день – це був просто жах – у всіх магазинах, парках, на ковзанці,

– зазначила харків'янка Ольга.

Міський транспорт курсує без змін, але заповненими мають бути тільки сидячі місця. Водіїв же вперше зобов'язали видавати маски тим пасажирам, хто забув засоби захисту.

Ситуація на Донеччині

А на Донеччині місцевим школярам доведеться навчатися під час локдауну. У більшості шкіл перейшли на дистанційні уроки. У меншості – вирішили перенести зимові канікули на період карантину.



Більшість шкіл на Донеччині перейшли на дистанційне навчання / Скриншот з відео

"За дистанційною формою навчання всі вчителі вже отримали рекомендації. Ми контролюватимемо сайти закладів, робитимемо опитування, наскільки задовольняє чи не задовольняє такий процес", – відзначила директорка департаменту освіти і науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева.