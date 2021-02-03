Як відновлюватимуть українську мову на Донбасі: Резніков розповів про плани

Після деокупації Донбасу поетапно відновлюватимуть функціонування української мови у регіоні. Тоді ж розпочнуть національний діалог. При цьому діятимуть гарантії захисту російської.

Джерело: LB

Ці етапи ще пропишуть. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Національний діалог

Протягом 2 років після конфліктного періоду має початись національний діалог і відновлення функціонування української мови як державної. Щоправда, Резніков зауважив, що він мав початись ще у 2014 році або взагалі при отриманні незалежності. За його словами, тоді б ми не втратили частину територій.

Що стосується термінів, ми вважаємо, що протягом перших двох років будуть відбуватися більш насущні речі: демілітаризація, розмінування, роззброєння, відновлення соціальних і економічних зв'язків, але це не скасовує необхідності паралельно почати національний діалог,

– додав політик.

Що означає "гарантії захисту російської мови"

Початкові російськомовні школи на Донбасі зможуть діяти коштом місцевого бюджету. Схожа практика з угорськими школами поширена на Закарпатті.

Резніков запевнив, що етапи відновлення української в регіоні зроблять максимально комфортними для людей.

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