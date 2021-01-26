Укрзалізницю розділили на дві філії в січні 2021 року. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це був лише перший крок. Загалом компанію планують розділити на чотири напрямки.

Джерело: "РБК-Україна"

Як розділять Укрзалізницю

Кожен з чотирьох блоків стане окремою компанією, зі своїм керівником та майном. Наприклад, пасажирський, вантажний, інфраструктурний напрямки, а також компанія з ремонту та непрофільних активів.

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Розділення – це насамперед для акціонерів, в даному випадку для всіх громадян. Тому що ми не розуміємо, де приховані витрати і доходи,

– заявив Криклій.

Майбутні компанії-філії будуть прозоро звітувати про витрати, збитки та прибутки. Наприклад, вантажні перевезення зараз приносять основний дохід, а пасажирський – збитки. Тому для пасажирських перевезень планують залучати допомогу держави.

Реформа відбуватиметься поступово, до неї планують залучити міжнародних партнерів.

Зверніть увагу! У січні 2021 року почалась структурна реформа в Укрзалізниці. Її поділили на оператора інфраструктури "УЗ Інфра" та філію вантажних перевезень "УЗ Карго".

Як це плине на вартість перевезень

Міністр інфраструктури додав, що у 2020 році вперше за часи незалежності вдалось отримати фінансування для оновлення інфраструктури та пасажирського рухомого складу.

Ми напрацьовуємо зміни до Бюджетного кодексу і запропонуємо Верховній Раді створити Фонд розвитку залізниці, з якого можна буде фінансувати залізничні перевезення, в тому числі пасажирські, і інфраструктуру. Інакше буде доволі важко вимагати від них і платити прибутки у вигляді дивідендів, і оновлювати рухомий склад, і водночас не підвищувати цін,

– заявив Владислав Криклій.

Керівництво Укрзалізниці вже запустило низку покращень та планує запустити масштабні інвестиційні проєкти, які теж будуть стосуватися сервісу для пасажирів.

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Що вже змінилося для пасажирів Укрзалізниці