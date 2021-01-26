Укрзалізницю розділять на 4 компанії: що зміниться для пасажирів
Укрзалізницю розділили на дві філії в січні 2021 року. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це був лише перший крок. Загалом компанію планують розділити на чотири напрямки.
Джерело: "РБК-Україна"
Як розділять Укрзалізницю
Кожен з чотирьох блоків стане окремою компанією, зі своїм керівником та майном. Наприклад, пасажирський, вантажний, інфраструктурний напрямки, а також компанія з ремонту та непрофільних активів.
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Розділення – це насамперед для акціонерів, в даному випадку для всіх громадян. Тому що ми не розуміємо, де приховані витрати і доходи,
– заявив Криклій.
Майбутні компанії-філії будуть прозоро звітувати про витрати, збитки та прибутки. Наприклад, вантажні перевезення зараз приносять основний дохід, а пасажирський – збитки. Тому для пасажирських перевезень планують залучати допомогу держави.
Реформа відбуватиметься поступово, до неї планують залучити міжнародних партнерів.
Як це плине на вартість перевезень
Міністр інфраструктури додав, що у 2020 році вперше за часи незалежності вдалось отримати фінансування для оновлення інфраструктури та пасажирського рухомого складу.
Ми напрацьовуємо зміни до Бюджетного кодексу і запропонуємо Верховній Раді створити Фонд розвитку залізниці, з якого можна буде фінансувати залізничні перевезення, в тому числі пасажирські, і інфраструктуру. Інакше буде доволі важко вимагати від них і платити прибутки у вигляді дивідендів, і оновлювати рухомий склад, і водночас не підвищувати цін,
– заявив Владислав Криклій.
Керівництво Укрзалізниці вже запустило низку покращень та планує запустити масштабні інвестиційні проєкти, які теж будуть стосуватися сервісу для пасажирів.
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Що вже змінилося для пасажирів Укрзалізниці
- Укрзалізниця анонсувала поступове здорожчання квитків. Вони будуть зростати у ціні щомісяця на 2%.
- Також квитки тепер можна купити через чат-боти у Viber та Telegram.
- При посадці пасажири зможуть використовувати не тільки оригінали документів, а й копії.
- Окрім того, кабіни машиністів пасажирських потягів обладнають "тривожною кнопкою". Це дозволить викликати правоохоронців на наступну станцію за рухом поїзда.
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