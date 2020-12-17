У Києві на Майдані Незалежності з 15 грудня тривають протести ФОПів. Підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для бізнесу, а також введення касових апаратів для мікробізнесу.

15 грудня мирна акція протесту переросла у сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Постраждалі були з обох сторін, пише 24 канал. Актуально Протести ФОПів: у Києві активісти не збираються йти з Майдану Зауважимо, аби розігнати ФОПів правоохоронці били їх кийками та застосовували сльозогінний газ. Втім, після сутичок протестувальникам вдалося облаштували своєрідне наметове містечко, де вони залишилися ночувати. Що відомо про протести ФОПів Окрім скасування карантину, протестувальники також вимагають, аби нардепи анулювати обов'язкове введення касових апаратів. До речі, парламент відтермінував цей закон до 1 січня 2022 року.

Крім того, підприємці виступають за проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС, а також запровадження мораторію на перевірки мікробізнесу до завершення реформи.

Наступного дня після сутичок акція продовжилася. 16 грудня на Майдані Незалежності було відносно спокійно.

17 грудня протести ФОПів тривали. Близько сотні підприємців залишилися у центрі столиці на нічну вахту.

Додамо, що на акцію протесту приїжджають ФОПи з усієї України.