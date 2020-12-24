Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Олега Татарова до СБУ. Усі повановаження були покладені на її заступника Олексія Симоненка.

Емоції та бажання самопіару не можуть бути помічниками у справі. Про це Венедіктова заявила у коментарі "Українській правді".

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На хід розслідування будь-якого кримінального провадження слід реагувати виключно через призму законності прийнятих процесуальних рішень. Емоції і спрага самопіару – не помічники в нашій справі,

– наголосила Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, що підписувала апеляційну і касаційну скаргу на рішення Печерського і апеляційного судів. Однак колегія суддів касаційного кримінального суду залишила рішення Печерського суду чинним.

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