Журналісти "Схем" опублікували аудіозаписи розмов Тупицького з матеріалів кримінальної справи про незаконне заволодіння Зуївським енергомеханічним заводом, який залишився на непідконтрольній Україні території Донбасу. У цій справі підозрюють колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Журналістка-розслідувачка програми "Схеми" Кіра Толстякова зазначила, що запитання про те, звідки походить численне майно незрозумілого походження Тупицького, яке оформлене на його родину. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Позиція усіх сторін представлена

За її словами, було не зрозуміло, як це все міг здобути суддя-бюджетник. Тоді журналісти дізнались, що є записи від 2018 року у рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Як з'ясувалось, що його підозрюють ще й у тому, що шляхом ведення в оману заволодів Зуївським енергомеханічним заводом.

Ми намагалися зв'язатися з Віктором Татьковим, але нам це не вдалось. Але з його довіреною особою, з людиною, наближеною до родини Татькова, ми зв'язались. Його позиція представлена,

– розповіла Толстякова.

Як знаходили записи

Вона відзначила, що журналісти намагались отримати запис розмови за участю Олександра Тупицького. Адже було важливо зрозуміти, якими етичними принципами керувався на посаді голова Вищого конституційного суду.

Зазначимо! Журналісти "Схем" показали причетність голови КСУ до суддівського шахрайства, а також встановили його зв'язок з Зуївським енергомеханічним заводом, що залишився на окупованій Донеччині. Інформацію отримали з плівок розмови між Олександром Тупицьким і бізнесменом Владиславом Дрегером 2018 року.

"Майже 2 місяці ми витратили на те, щоб віднайти ці записи. Їх підтвердили різні інформовані джерела серед правоохоронців", – зазначила розслідувачка.