Зима – це не лише веселі святкування та приємні зустрічі. Це також сильні морози та пекучі вітри, які можуть призвести до переохолодження, а відтак і до втрати здоров'я.

Як вдягатися і як правильно поводитися взимку. Прості рекомендації і водночас розумні поради дав Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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Який одяг і взуття найкращі взимку

Найкращий спосіб не замерзнути – вдягнутися як капуста. Важливо, щоб одяг був з натуральних чи спеціальних матеріалів і складався з трьох шарів:

нижній – спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна;

середній – светр, кофта тощо;

верхній – куртка, штани, шарф, шапка, рукавички.

Одяг не обов’язково має бути грубим та сковувати рухи, головне – багатошаровість і просторість. За їх допомогою утворюється повітряний прошарок, який утримує тепло.

Також важливо не залишати відкритими кінцівки та голову. Через долоні та оголену голову втрачається чимало тепла.

Зимове взуття має бути із товстою підошвою та ідеальним за розміром, щоб не стискало ногу та підтримувало нормальний кровообіг.

Що робити, щоб не замерзнути

Рухайтесь. Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину — не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину — не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете. Перед виходом на вулицю поїжте. Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну та здорову теплу їжу.

Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну та здорову теплу їжу. Відчуваєте печіння на шкірі – шукайте, де зігрітися. Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження. Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги «печуть», або ж бачите серйозне почервоніння у людини поряд, зайдіть у будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд тощо.

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження. Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги «печуть», або ж бачите серйозне почервоніння у людини поряд, зайдіть у будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд тощо. Не носіть металеві прикраси. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть. Куріння та алкоголь не зігрівають. По-перше, куріння та алкоголь шкідливі, незалежно від погоди. До того ж уживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до морозу.

По-перше, куріння та алкоголь шкідливі, незалежно від погоди. До того ж уживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до морозу. Візьміть із собою термос із чаєм. Якщо вирушаєте на кілька годин на морозну вулицю, пийте гарячий чай та більше рухайтесь, щоб зігрітися.

У МОЗ нагадали, що тварини теж потерпають від сильних морозів. Тож треба подбати й про них.



Як уберегтися від переохолодження / Інфографіка Центру громадського здоров’я