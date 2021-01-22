Після тижнів напруги, безпрецедентних заходів і обмеженого функціонування, Вашингтон потрохи повертається до звичного життя. Церемонія інавгурації Байдена проходила з посиленими заходами безпеки, але це не зупинило мешканців інших штатів прибути до столиці.

Вони переконані, що тепер Вашингтон – найбезпечніше місце на світі. Про це мовиться у програмі "Голос Америки" на 24 каналі.

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Зараз же металеві паркани розібрали, алею перед Капітолієм почали прибирати. На щастя, на інавгурації все обійшлось без інцидентів.

Укази Байдена

Президент США Джо Байден у другий день своєї роботи в Білому домі підписав ще кілька указів, які мають сприяти боротьбі з пандемією COVID-19. Зокрема, подолання кризи через пандемію Байден назвав своїм пріоритетом. Він планує розробити національну стратегію із залученням федерального уряду.

Новий глава Пентагону

Сенат США схвалив кандидатуру Ллойда Остіна на посаду міністра оборони. На цю посаду його запропонував президент Джо Байден. Відтак Пентагон вперше очолить афроамериканець. Остіна підтримали 62 сенатори зі 100. Натомість виступили проти лише 2.

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