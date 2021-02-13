Як Україну знову ділитимуть на зони під час карантину: деталі від Ляшка
Україну, залежно від епідеміологічної ситуації, знову поділять на зони карантину. Традиційно – їх буде 4: зелена, жовта, помаранчева або червона. Для того, аби зонування запрацювало, уряд повинен ухвалити відповідну постанову до 18 лютого.
Джерело:"Українська правда"
Про певні показники для кожної з зон розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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- Зелена зона: скасовані практично усі карантинні обмеження. Залишиться лише носіння масок.
- Жовта зона: збереження практично всіх діючих на сьогодні заходів. Щоправда, заклади харчування та ТРЦ зможуть працювати до опівночі.
- Помаранчева зона: перевищення одного з визначених показників.
- Червона зона: жорсткі карантинні обмеження, серед яких і закриття усіх закладів.
Показники для введення червоної зони
Для того, аби регіон потрапив до червоної зони, зазначив Ляшко, необхідно, щоб протягом 3 днів поспіль зберігались 2 або більше ознак:
- Завантаженість ліжок із забезпеченням кисню в лікарнях, відведених під COVID-19, більше ніж 65%;
- Кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену до коронавірусу протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;
- Кількість госпіталізацій з підтвердженим коронавірусом та підозрою протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше ніж 60;
- Коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР або визначення антигену – більше ніж 20%;
- Зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше ніж 50%.
Наразі Україна живе за умовами помаранчевої зони. Проте невдовзі уряд має намір повернутись до адаптивного карантину. Сам карантин, як раніше повідомляв прем'єр Денис Шмигаль, продовжать до 30 квітня. Це – ще не остаточний термін.
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