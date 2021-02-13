Україну, залежно від епідеміологічної ситуації, знову поділять на зони карантину. Традиційно – їх буде 4: зелена, жовта, помаранчева або червона. Для того, аби зонування запрацювало, уряд повинен ухвалити відповідну постанову до 18 лютого.

Про певні показники для кожної з зон розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Зелена зона: скасовані практично усі карантинні обмеження. Залишиться лише носіння масок.

скасовані практично усі карантинні обмеження. Залишиться лише носіння масок. Жовта зона: збереження практично всіх діючих на сьогодні заходів. Щоправда, заклади харчування та ТРЦ зможуть працювати до опівночі.

збереження практично всіх діючих на сьогодні заходів. Щоправда, заклади харчування та ТРЦ зможуть працювати до опівночі. Помаранчева зона: перевищення одного з визначених показників.

перевищення одного з визначених показників. Червона зона: жорсткі карантинні обмеження, серед яких і закриття усіх закладів.

Показники для введення червоної зони

Для того, аби регіон потрапив до червоної зони, зазначив Ляшко, необхідно, щоб протягом 3 днів поспіль зберігались 2 або більше ознак:

Завантаженість ліжок із забезпеченням кисню в лікарнях, відведених під COVID-19, більше ніж 65%;

Кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену до коронавірусу протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

Кількість госпіталізацій з підтвердженим коронавірусом та підозрою протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше ніж 60;

Коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР або визначення антигену – більше ніж 20%;

Зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше ніж 50%.

В Україні продовжать карантин до 30 квітня

Наразі Україна живе за умовами помаранчевої зони. Проте невдовзі уряд має намір повернутись до адаптивного карантину. Сам карантин, як раніше повідомляв прем'єр Денис Шмигаль, продовжать до 30 квітня. Це – ще не остаточний термін.