Кулеба пояснив, як українцям слід ставитися до Навального

25 січня 2021 , 18:46
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Дмитро Кулеба закликав українців не надто захоплюватися російським опозиціонером Олексієм Навальним. Раніше той робив неоднозначні заяви щодо окупації Криму.

Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, 24 канал

Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що українці не повинні зачаровуватися Навальним з погляду інтересів України.

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Що сказав Кулеба про Навального

Очільник МЗС наголосив, що Україна все ж повинна підтримувати звільнення Навального, адже він є ворогом президента Росії Володимира Путіна.

Ворог мого ворога – мій друг. Тому якщо Олексій Навальний є ворогом Путіна, ми його підтримаємо. Все дуже просто,
– пояснив міністр.

Що Навальний говорив про Крим

У 2014 році російський опозиціонер заявив, що у разі, якщо він стане президентом Росії, то Крим віддавати Україні не буде.

Він заявив: "Попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, реалії такі, що Крим зараз є частиною Росії. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе".

Навальний висловлював впевненість у тому, що Крим більше ніколи не стане українським.

Арешт Навального: головне

  • 17 січня в аеропорту "Шереметьєво" затримали Навального, який повернуся з лікування у Німеччині.
  • Опозиціонеру обрали запобіжний захід – 30 днів перебування під вартою.
  • Через такі дії влади 23 січня у Росії люди вийшли на протести.
  • У той день силовики затримали близько 4 тисячі протестувальників.
  • Однак прихильники Навального вже анонсували нову акцію протесту – 31 січня.