Дмитро Кулеба закликав українців не надто захоплюватися російським опозиціонером Олексієм Навальним. Раніше той робив неоднозначні заяви щодо окупації Криму.

Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, 24 канал

Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що українці не повинні зачаровуватися Навальним з погляду інтересів України.

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Що сказав Кулеба про Навального

Очільник МЗС наголосив, що Україна все ж повинна підтримувати звільнення Навального, адже він є ворогом президента Росії Володимира Путіна.

Ворог мого ворога – мій друг. Тому якщо Олексій Навальний є ворогом Путіна, ми його підтримаємо. Все дуже просто,

– пояснив міністр.

Що Навальний говорив про Крим У 2014 році російський опозиціонер заявив, що у разі, якщо він стане президентом Росії, то Крим



Він заявив: "Попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, реалії такі, що Крим зараз є частиною Росії. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе".



Навальний висловлював впевненість у тому, що Крим більше ніколи не стане українським. У 2014 році російський опозиціонер заявив, що у разі, якщо він стане президентом Росії, то Крим віддавати Україні не буде Він заявив: "Попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, реалії такі, що Крим зараз є частиною Росії. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе".Навальний висловлював впевненість у тому, що Крим більше ніколи не стане українським.