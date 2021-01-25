Кулеба пояснив, як українцям слід ставитися до Навального
Дмитро Кулеба закликав українців не надто захоплюватися російським опозиціонером Олексієм Навальним. Раніше той робив неоднозначні заяви щодо окупації Криму.
Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, 24 канал
Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що українці не повинні зачаровуватися Навальним з погляду інтересів України.
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Що сказав Кулеба про Навального
Очільник МЗС наголосив, що Україна все ж повинна підтримувати звільнення Навального, адже він є ворогом президента Росії Володимира Путіна.
Ворог мого ворога – мій друг. Тому якщо Олексій Навальний є ворогом Путіна, ми його підтримаємо. Все дуже просто,
– пояснив міністр.
Що Навальний говорив про КримУ 2014 році російський опозиціонер заявив, що у разі, якщо він стане президентом Росії, то Крим віддавати Україні не буде.
Він заявив: "Попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, реалії такі, що Крим зараз є частиною Росії. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе".
Навальний висловлював впевненість у тому, що Крим більше ніколи не стане українським.
Арешт Навального: головне
- 17 січня в аеропорту "Шереметьєво" затримали Навального, який повернуся з лікування у Німеччині.
- Опозиціонеру обрали запобіжний захід – 30 днів перебування під вартою.
- Через такі дії влади 23 січня у Росії люди вийшли на протести.
- У той день силовики затримали близько 4 тисячі протестувальників.
- Однак прихильники Навального вже анонсували нову акцію протесту – 31 січня.
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