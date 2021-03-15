У березні 2020 Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через нову інфекційну хворобу COVID-19. Відтак вже рік українці позбавлені можливості вільно виїжджати за кордон, а часом – і пересуватися всередині країни.

Захисні маски, антисептики, відеоконференції в ZOOM та онлайн-навчання для всіх вже стали буденністю. Як змінилося життя українців за час карантину – читайте далі.

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Початок пандемії COVID-19 і глобального карантину

Відтак 11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу по всьому світу. Тоді ж уряди багатьох країн оголосили про запровадження тотального локдауну і повністю закрили держави на карантин.

В Україні обмежувальні заходи почали діяти з 17 березня 2020. Кабмін підтримав рішення президента про введення посиленого карантину по всій країні. Відтак були закриті всі розважальні центри, спортивні клуби, заклади громадського харчування, скасовано транспортне сполучення.

Через рік після пандемії українці по-різному оцінюють життя на карантині.

Мені дуже сподобався карантин. За цей час було досить багато можливостей. Я почав більше читати, займатися музикою, писати треки,

– розповів мешканець Кропивницького.

Водночас деякі люди відзначили, через карантин постійно відчували себе в пригніченому настрої. Насамперед через закриття кордонів.

"2020 рік випав з календаря і життя", – наголосила вінничанка.

Як оцінили українці рік на карантині: дивіться відео