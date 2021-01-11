Новорічні свята вже позаду, але їхні наслідки українці відчуватимуть ще упродовж якогось часу. Адже ці дні всі багато їли, пили, пізно лягали спати та пізно просинался.

Хтось набрав зайві кілограми, хтось зіпсував режим сну. Тож журналісти 24 каналу вирішили поцікавитися в українців, як вони повертаються у форму: не тільки фізичну, а й моральну.

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Що розповіли у Львові

Туристка Львова: Після свят я завжди у формі, бо маю двоє дітей. Треба знати у всьому міру і буде все добре.

Львів'янка: Насправді, якщо усвідомлено харчуватись і вірити в те, що всі зайві кілограми підуть у гарний настрій, то людина не поправиться. Але це великий секрет і це можливо тільки у Львові. Ось приїжджайте до міста Лева і ви точно не поправитесь.

Львів'янин: На свята менше їм, щоб добре себе почувати. Також починаю займатися якимось спортом.

У Чернігові знають способи

Жителька Чернігова: Відновлюємо організм вітамінами: яблука, фрукти, овочі і правильне харчування.

Житель Чернігова: Допомагає фізкультура, мінеральна вода.



Як українці повертають форму після свят / Фото Pexels

Жителька Чернігова: Відновлююсь позитивним настроєм, гарним оточенням, спілкуванням з рідними, зокрема онуками. Допомагає відчуття щастя від кожного прожитого моменту. Обов'язковий спорт, але в задоволення собі.

Житель Чернігова: Зовсім не думаю про алкоголь: випив на Новий рік і мені вистачило, надалі випиватиму тільки святами.

Харків ще не відпочив

Харків'янка: Якщо чесно, я тільки закрила сесію. В мене ще не було відпочинку, тому я морально не відновилась.



Що допоможе після новорічних свят 2021 / Фото Pexels

Що думають на Донеччині

Житель Маріуполя: Треба бігати, рух – це життя! Рухатися можна навіть в безлюдних місцях. Наприклад, ходити парком вздовж річки. Сидіти вдома – безкорисно, це ще більше погіршує здоров'я.

Жителька Маріуполя: Я напевно хотіла б зайнятися гімнастикою, щоб привести себе в фізичну форму до літа. Також мені здається, що карантин нам дає багато часу для самореалізації, самонавчання і можливості знайти себе.

Київ після свят

Киянин: Після свят треба більше гуляти, більше фізично навантажуватися.

Киянка: Ми гарно святкували, без алкоголю, тому і проблем немає.