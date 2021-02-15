Як українці переживають масштабні снігопади: опитування
Вже майже тиждень Україну засипає снігом, а позначки термометра впевнено тримаються позначки мінус. Однак найближчим часом потепління очікувати не варто.
Джерело:24 канал
Снігопади в Україні спричинили проблеми у дорожньому русі, водночас рятувальники почали працювати у посиленому режимі. Журналісти дізналися, як українці переживають масштабні снігопади та чи задоволені вони роботою комунальних служб.
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Деякі українці розповіли, що саме таку зиму вони пам'ятають з дитинства і відповідні проблеми через снігопади є звичними для них. Водночас люди переконані, сніг – радість для дітей.
Як українці переживають ситуацію з негодою
Проте інші громадяни зауважили, що засніжена погода завдає незручностей. Деякі жителі українських міст розповіли, що намагаються менше виходити з дому, зокрема через ускладнення дорожнього руху.
Водночас більшість людей переживає засніжену погоду без серйозних проблем, адже допомагають – теплий одяг та зігріваючі напої.
Інші відповіді українців щодо снігопадів в Україні дивіться у відео:
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