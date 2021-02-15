Вже майже тиждень Україну засипає снігом, а позначки термометра впевнено тримаються позначки мінус. Однак найближчим часом потепління очікувати не варто.

Снігопади в Україні спричинили проблеми у дорожньому русі, водночас рятувальники почали працювати у посиленому режимі. Журналісти дізналися, як українці переживають масштабні снігопади та чи задоволені вони роботою комунальних служб.

До теми Снігопади й ускладнений рух на дорогах: яка зараз ситуація в областях

Деякі українці розповіли, що саме таку зиму вони пам'ятають з дитинства і відповідні проблеми через снігопади є звичними для них. Водночас люди переконані, сніг – радість для дітей.

Як українці переживають ситуацію з негодою

Проте інші громадяни зауважили, що засніжена погода завдає незручностей. Деякі жителі українських міст розповіли, що намагаються менше виходити з дому, зокрема через ускладнення дорожнього руху.

Водночас більшість людей переживає засніжену погоду без серйозних проблем, адже допомагають – теплий одяг та зігріваючі напої.

Зверніть увагу! В містах України у лютому 2021 року почалися масштабні снігопади. Через негоду 15 лютого у 5 областях продовжили обмеження руху транспорту.

Інші відповіді українців щодо снігопадів в Україні дивіться у відео: