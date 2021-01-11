В Україні 8 січня стартували жорсткі карантинні обмеження. Під час локдауну уряд заборонив купувати в магазинах деякі речі, зокрема одяг, батарейки, значну частину товарів для дому, контрацептиви тощо. Проте українці не були б українцями, якби не знайшли вихід, як це обійти. Як в Україні купують товари під забороною – далі у матеріалі.

Про свій досвід щодо купівлі та продажу товарів у локдаун українці діляться у соцмережах. Про це повідомляє "Українська правда".

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Зошити – "опасний" товар

У фейсбук-спільноті "Післухано у Львові" опублікували анонімну розповідь жінки, як вона в одному з супермаркетів купувала зошити. За її словами, аби це зробити, передусім потрібно підійти до столика зі спеціальною людиною та замовити.

Кажу: "Мені 4 в косу лінійку і 4 в клітинку, 12 листків, для хлопчика. Тільки з білими якісними листками". Мене відправляють до стелажів: "Там є женщіна, вона дасть, повернетесь до нас". Підхожу, мене пускають за стрічку. Беру зошити, повертаюсь до столика. Мені виписують отаку бумажку,

– зазначила користувачка та оприлюднила фото так званого чека.

Далі вона попросила сфотографувати цей папірець, і їй працівники супермаркету дозволили, але лише після дзвінка комусь зі своїх керівників.

"Я виходжу, а консультант несе зошити на спеціальну касу. Я обходжу з іншої сторони, пробивають, оплачую. Квест пройдено", – підкреслює жінка.

Вона додає, що всі стелажі з алкоголем були відкритими. Натомість прості зошити купити не можна.

"Бухати – можна. Зошити – опасний товар. Як і посуд, шкарпетки та рушники", – підсумувала жінка.

У "Сільпо" є все – і шкарпетки, і батарейки, і мийні засоби, і немийні засоби, і пакети

Про це написав користувач Олександр Северин. У коментарях до допису цю інформацію підтвердили.



Заборонені товари можна купити в "Сільпо" / Скриншот

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Страшна таємниця-схема "Епіцентру"

Про ще одну схему розповіла Анна Гін. Мовиться про славнозвісний "Епіцентр". За її словами, він – якийсь дивний. Всі відділи перемотано стрічками хрест на хрест, але люди ходять. Проте за огородження заходити не можна.

"У відділі "Сад і город" продають іграшки для тварин, я під стрічку пірнула та вибираю м'ячик для цуценяти. Про всяк випадок уточнюю у панянки-консультанта. Та киває, але головою водить якось по-болгарськи, паралельно землі", – зазначила Анна.

У підсумку вона накупила різні дрібниці у 3 окремих відділах і пішла на касу. Там їй сказали, що товар спершу треба було виписати. Тож жінка покірно попленталася в інший кінець магазину. У відділі "Сад – город" їй виписали якийсь папірець і сказали піти на касу оплатити. Але опісля треба знову повернутися за товаром.

У відділ батарейок йду вже роздратовано, хлопчика вбиваю поглядом. Той мнеться, розшаркується, але видає страшну таємницю-схему: "Ну... якби... ми закриті на локдаун і ви – не те, щоб покупець зараз, ви прийшли забрати інтернет-замовлення. Це ж не заборонено,

– підкреслила вона.

Далі Анна пішла на касу, там її запитали прізвище та рік народження, вона заповнила якийсь формуляр, її відпустили.

Крім того, вона ще вирішила заскочити в АТБ під домом, аби купити мочалку. Але там цей товар був забороненим.

Про обходження заборон публікують дописи і самі підприємці

Як пункт видачі онлайн замовлень працює, зокрема, шоурум львівської блогерки Міли Бараєвої. Підприємниця про це написала в інстаграмі.

Серед інших цікавинок – покупці можуть приміряти річ. Для цього слід зробити онлайн-замовлення або написати, що саме покупець хоче приміряти. І ці речі принесуть в примірочну. Щоправда, ходити магазином і вибирати одяг – заборонено.



Як обходять заборони підприємці у Львові / Скриншот

"Ну Ви ж купили вже"

Як купував заборонений товар, розповів і журналіст Ян Доброносов. Точніше він оприлюднив відповідний ролик. На кадрах можна побачити як чоловік купує лінійку. І на касі в нього виник такий діалог із продавчинею:

– Скажіть, будь ласка, а цей же товар було закрито чи не закрито?

– Ну Ви ж купили вже?

– Отже, можна? Так?

– Якщо там червона стрічка, то не можна. А Ви ж купили. То і всьо.

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Доброносов поділився досвідом купівлі заборонених товарів: дивіться відео

Докладніше про всі обмеження під час локдауну 8 – 24 січня можете ознайомитися за цим посиланням.



Локдаун: що можна буде купити, а що – ні / Інфографіка 24 каналу