Символ незламності духу: українські політики вшановують пам'ять героїв Крут

В Україні 29 січня рівно 103 роки тому відбувся бій під Крутами. У ньому кілька сотень українських студентів та добровольців з Вільного козацтва зіткнулися у смертельному бою із 6-тисячним військом Червоної гвардії.

Джерело: 24 канал

Про те, як українські політики відзначають цей день, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування героїв Крут. Він та інші головні політики країни поклали квіти до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою,

– сказав президент.

Однак він наголосив, що умови не рівні, адже українська армія стала набагато сильнішою.

Зеленський закликав українців буди єдиними перед спільним ворогом.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль разом із президентом взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста.

"Завдяки їм у 1918 році Україна відстояла свою незалежність. Кілька днів вони стримували наступ більшовиків на Київ. "Тридцять мучеників українців" назавжди стали зразком хоробрості та відваги для наступних поколінь захисників", – сказав Шмигаль.

Українські політики поклали квіти до пам'ятника героїв Крут / Фото ОП, Верховна Рада

Олександр Ткаченко

Міністр культури на інформаційної політики підкреслив, що більшою частиною учасників бою були студенти. Їх закликали доєднатися зі словами "У цей час злочинно бути байдужим". І вони не були.

Минуло понад сто років, а ця фраза залишається актуальною. Бо байдужість до своєї держави підсилює впевненість ворога,

– сказав Ткаченко.

Сергій Шкарлет

Очільник Міністерства освіти і науки наголосив, що героїчний подвиг героїв Крут став однією з найтрагічніших сторінок історії України. Однак він також став символом незламності духу українського народу в боротьбі за волю й незалежність.

"Пам'ять про молодих воїнів невмируща. Вона вічно житиме в наших серцях та вже закарбована в генах мужніх і сміливих воїнів, які сьогодні зі зброєю в руках боронять українські землі на сході України", – підкреслив Шкарлет.

Він додав, що ми маємо розповідати історичну правду про непереможну силу українців, та плекати в душах дітей любов до Батьківщини.

29 січня 1918 року під однойменною залізничною станцією. За рідними даними, українці втратили від 80 до 100 бійців, однак втрати ворога були значно численнішими.

Бій під Крутами відбувся