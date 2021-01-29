Символ незламності духу: українські політики вшановують пам'ять героїв Крут
В Україні 29 січня рівно 103 роки тому відбувся бій під Крутами. У ньому кілька сотень українських студентів та добровольців з Вільного козацтва зіткнулися у смертельному бою із 6-тисячним військом Червоної гвардії.
Джерело: 24 канал
Про те, як українські політики відзначають цей день, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування героїв Крут. Він та інші головні політики країни поклали квіти до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.
Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою,
– сказав президент.
Однак він наголосив, що умови не рівні, адже українська армія стала набагато сильнішою.
Зеленський закликав українців буди єдиними перед спільним ворогом.
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Шмигаль разом із президентом взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста.
"Завдяки їм у 1918 році Україна відстояла свою незалежність. Кілька днів вони стримували наступ більшовиків на Київ. "Тридцять мучеників українців" назавжди стали зразком хоробрості та відваги для наступних поколінь захисників", – сказав Шмигаль.
Українські політики поклали квіти до пам'ятника героїв Крут / Фото ОП, Верховна Рада
Олександр Ткаченко
Міністр культури на інформаційної політики підкреслив, що більшою частиною учасників бою були студенти. Їх закликали доєднатися зі словами "У цей час злочинно бути байдужим". І вони не були.
Минуло понад сто років, а ця фраза залишається актуальною. Бо байдужість до своєї держави підсилює впевненість ворога,
– сказав Ткаченко.
Сергій Шкарлет
Очільник Міністерства освіти і науки наголосив, що героїчний подвиг героїв Крут став однією з найтрагічніших сторінок історії України. Однак він також став символом незламності духу українського народу в боротьбі за волю й незалежність.
"Пам'ять про молодих воїнів невмируща. Вона вічно житиме в наших серцях та вже закарбована в генах мужніх і сміливих воїнів, які сьогодні зі зброєю в руках боронять українські землі на сході України", – підкреслив Шкарлет.
Він додав, що ми маємо розповідати історичну правду про непереможну силу українців, та плекати в душах дітей любов до Батьківщини.
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