В Україні 29 січня рівно 103 роки тому відбувся бій під Крутами. У ньому кілька сотень українських студентів та добровольців з Вільного козацтва зіткнулися у смертельному бою із 6-тисячним військом Червоної гвардії.

Джерело: 24 канал

Про те, як українські політики відзначають цей день, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування героїв Крут. Він та інші головні політики країни поклали квіти до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою,

– сказав президент.

Однак він наголосив, що умови не рівні, адже українська армія стала набагато сильнішою.

Зеленський закликав українців буди єдиними перед спільним ворогом.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль разом із президентом взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста.

"Завдяки їм у 1918 році Україна відстояла свою незалежність. Кілька днів вони стримували наступ більшовиків на Київ. "Тридцять мучеників українців" назавжди стали зразком хоробрості та відваги для наступних поколінь захисників", – сказав Шмигаль.

Українські політики поклали квіти до пам'ятника героїв Крут / Фото ОП, Верховна Рада

Олександр Ткаченко

Міністр культури на інформаційної політики підкреслив, що більшою частиною учасників бою були студенти. Їх закликали доєднатися зі словами "У цей час злочинно бути байдужим". І вони не були.

Минуло понад сто років, а ця фраза залишається актуальною. Бо байдужість до своєї держави підсилює впевненість ворога,

– сказав Ткаченко.

Сергій Шкарлет

Очільник Міністерства освіти і науки наголосив, що героїчний подвиг героїв Крут став однією з найтрагічніших сторінок історії України. Однак він також став символом незламності духу українського народу в боротьбі за волю й незалежність.

"Пам'ять про молодих воїнів невмируща. Вона вічно житиме в наших серцях та вже закарбована в генах мужніх і сміливих воїнів, які сьогодні зі зброєю в руках боронять українські землі на сході України", – підкреслив Шкарлет.

Він додав, що ми маємо розповідати історичну правду про непереможну силу українців, та плекати в душах дітей любов до Батьківщини.