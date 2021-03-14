Як в Україні відзначають День добровольця – фото, відео

В Україні 14 березня відзначається День добровольця. Вшанували мужність воїнів маршами, покладанням квітів, концертами і форумом письменників-військових.

Як у містах України відзначили День добровольця, дивіться підбірку 24 каналу.

До теми День добровольця 2021: хто сьомий рік захищає Україну

Відзначення Дня добровольця у Києві

День українського добровольця у столиці святкують у парку "Відрадний". Тут провели святковий конуерт з патріотичними піснями. Військові ж зробили виставку зброї, яку охоче дивляться діти і дорослі.

Як повідомляє журналістка 24 каналу, на заході зібралися чинні військові, резервісти, волонтери. Бійці виносили прапор, влаштували святковими залпами. Організатором виступила територіальна оборона.

День добровольця у Києві / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Які заходи на День добровольця у Львові

Почали відзначати цю особливу дату на території Меморіалу Небесної Сотні. Тут урочисто підняли прапор під гімн, який виконав військовий оркестр.

Стяг здійняла прапороносна група й оркестр Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Продовжаться урочистості о 15 годині у Львові у Будинку воїна.



Відзначення почали на території Меморіалу Небесної Сотні / Скриншот з відео

Окрім того, у Львові стартує ІІІ Всеукраїнський форум військових письменників, повідомляє АрміяInform. Цьогоріч він триватиме три дні і у ньому візьмуть участь 28 письменників.



Форум військових письменників у Львові / Зображення з Аrmyinform

До слова Ви – символ героїзму та відваги: як добровольців вітають політики та відомі українці

Масштабний марш у Дніпрі

Зранку 14 березня у Дніпрі стартував Марш захисників нації. Як повідомляє телеграм-канал Днепр.Сейчас, зібралися декілька сотень військовослужбовців, волонтерів, їхні сім'ї, медики.

Маршрут колони: музей АТО – проспект Яворницького – вулиця Фабра – Алея Небесної Сотні. Ситуацію на дорогах контролюють співробітники поліції – перекриття ситуативні.

В Одесі вшанували загиблих добровольців

Як повідомляє "Думская", близько сотні одеситів прийшли в парк біля будівлі обласної адміністрації на Канатній, щоб вшанувати добровольців.

Голова ОДА Сергій Гриневецький вручив почесні грамоти родичам тих добровольців, які загинули на Донбасі. Рота почесної варти дала салют на честь полеглих героїв.

Присутні поклали квіти біля пам'ятного знака.

Вшанування Дня добровольця в Одесі / Фото: "Думская"

У Кривому Розі влаштували марш

Колишні військовослужбовці та учасники ООС вийшли на ходу до Дня добровольця у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Як пише, "Перший городской", святковий марш стартував зі скверу Героїв і закінчиться на 95 кварталі біля народної стели пам'яті.

Очолили ходу вершники на конях і люди, що несли величезний синьо-жовтий стяг.



Марш у Кривому Розі очолили вершники в козацьких костюмах



З'явилися на Марші і стяги в підтримку Білорусі

Заходи у військовому коледжі на Тернопільщині

День українського добровольця на Тернопільщині відзначили у військовому коледжі у Збаражі. Як пише TN.ua, добровольцям вручили нагороди, а учні коледжу показали елементи стрової підготовки. Відтак пам'ять вшанували хвилиною мовчання і молитвою за мир в Україні.



Заходи у військовому коледжі / TN.ua



Учні війсбкового коледжу у Збаражі / TN.ua

Свято на честь українських добровольців, які встали на захист України, запровадили у 2017 році. Саме 14 березня 2014 року з Майдану Незалежності у Києві перші добровольці вирушили на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом. Перший добровольчий батальйон носив ім’я свого керівника – генерал-майора Сергія Кульчицького.