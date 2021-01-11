Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня провів нараду з керівництвом Міненерго, представниками Нафтогазу та оператора ГТС. Учасники зустрічі напрацювали 2 підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Також участь у заході брали представники Офісу Президента та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нарада відбувалася за дорученням президента Володимира Зеленського. Про це Шмигаль написав у телеграмі.

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Підходи щодо зниження тарифів на газ: деталі

Перший підхід

Мовиться передусім про Формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах". Але без вартості транспортування газу до України. Такий варіант запропонувало Міністерство енергетики.

Також пропонують тимчасово обмежити маржу (різницю між ціною і собівартістю) для газопостачальників.

У підсумку має відбутися суттєве зниження тарифів. Водночас повинні зійти нанівець спроби спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

Другий підхід

Мовиться про посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить Нафтогаз. Власне державна компанія і запропонувала цей варіант.

Крім того, пропонують, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів. Це має призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів.

Очікуваний результат таких заходів – посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Також за результатами наради сформували механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.

Про що ще розповів Шмигаль на цьому тлі

Сьогодні в Україні 3,1 мільйона домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг.

Середній розмір нарахувань, наприклад, за листопад 2020 року становив 1,6 тисячі гривень. Це майже на 250 гривень більше, ніж у 2019 році.

В окремих регіонах середній розмір субсидії за рік зріс на 300 - 500 гривень щомісячно. Це зменшує навантаження на сімейні бюджети найбільш незахищених верств населення.

За словами прем'єра, таку політику Кабмін планує продовжувати й надалі. Також він анонсував підвищення зарплат і програму щодо відновлення економіки.

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Головне про підвищення тарифів на газ

З 1 січня зросла ціна за транспортування газу. У кожного постачальника тарифи є різними. Докладніше читайте тут.

Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр.