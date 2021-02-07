Як Україна ставиться до позиції Німеччини щодо "Північного потоку-2": відповідь Кулеби

Джерело:"Радіо Свобода"
Німеччина наполягає на завершенні реалізації проєкту "Північний потік-2". І це ніяк не збігається з інтересами України. Щоправда, питання "Північного потоку" – поки єдине ключове, щодо якого країни мають протилежні погляди.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна та Німеччина мають дуже широкий порядок денний – від нормандського формату до німецьких інвестицій в Україну. І загалом у Києва та Берліна – однозначно добрі відносини.
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Очільник МЗС, коментуючи питання: чи повинна враховувати Німеччини інтереси України конкретно в питанні "Північного потоку", зауважив, ще це їхнє рішення.
Але ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси. Власне, у цьому і полягає суть міжнародних відносин, коли країни одна одну підтримують,
– зазначив Кулеба.
Водночас він підтвердив тезу США, що "Північний потік-2" – це не лише безпека України, а й атлантична безпека.
"Тому що змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу. По-друге, змінюється енергетичний баланс в самому ЄС. Тому що німецькі компанії отримують певну енергетичну перевагу, якщо можна так сказати. А США традиційно мають дуже серйозні інтереси енергетичні в Європі. І розвиток мережі LNG-терміналів, портів про це свідчить", – пояснив посадовець.
Кулеба підкреслив, що у плані завершення будівництва "Північний потік" – це майбутнє. Але насправді треба рухатися вперед.
"Той же ЄС вважає газ проміжним джерелом енергії в переході від вуглеводних джерел до екологічно чистих джерел. І я вже говорив із держсекретарем про майбутнє, про те, як будувати енергетичну безпеку, враховуючи нові технологій: і "зелену" енергетику, і водень той самий, який планує масово використовувати ЄС", – констатував дипломат.
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