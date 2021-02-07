Як Україна ставиться до позиції Німеччини щодо "Північного потоку-2": відповідь Кулеби
Німеччина наполягає на завершенні реалізації проєкту "Північний потік-2". І це ніяк не збігається з інтересами України. Щоправда, питання "Північного потоку" – поки єдине ключове, щодо якого країни мають протилежні погляди.
Джерело:"Радіо Свобода"
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна та Німеччина мають дуже широкий порядок денний – від нормандського формату до німецьких інвестицій в Україну. І загалом у Києва та Берліна – однозначно добрі відносини.
До речі "Північний потік-2" може зупинити сама Німеччина, – ЗМІ
Німеччина та "Північний потік-2": деталі заяви Кулеба
Очільник МЗС, коментуючи питання: чи повинна враховувати Німеччини інтереси України конкретно в питанні "Північного потоку", зауважив, ще це їхнє рішення.
Але ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси. Власне, у цьому і полягає суть міжнародних відносин, коли країни одна одну підтримують,
– зазначив Кулеба.
Водночас він підтвердив тезу США, що "Північний потік-2" – це не лише безпека України, а й атлантична безпека.
"Тому що змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу. По-друге, змінюється енергетичний баланс в самому ЄС. Тому що німецькі компанії отримують певну енергетичну перевагу, якщо можна так сказати. А США традиційно мають дуже серйозні інтереси енергетичні в Європі. І розвиток мережі LNG-терміналів, портів про це свідчить", – пояснив посадовець.
"Північний потік" – майбутнє, чи ні
Кулеба підкреслив, що у плані завершення будівництва "Північний потік" – це майбутнє. Але насправді треба рухатися вперед.
"Той же ЄС вважає газ проміжним джерелом енергії в переході від вуглеводних джерел до екологічно чистих джерел. І я вже говорив із держсекретарем про майбутнє, про те, як будувати енергетичну безпеку, враховуючи нові технологій: і "зелену" енергетику, і водень той самий, який планує масово використовувати ЄС", – констатував дипломат.
Зверніть увагу США назвали одну з умов для скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
Головне про "Північний потік -2"
- Цей газогін в обхід України будують ще з 2015 року. А планували завершити до кінця 2019 року поряд із уже чинним "Північним потоком-1".
- Проєктом передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.
- Якщо Росія все ж добудує "Північний потік-2", загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку. Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець.
- Сьогодні учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.
- Нещодавно будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії поновили. Наразі недобудованими залишилися приблизно 120 кілометрів у водах Данії та майже 28 кілометрів у Німеччині.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Поділитися новиною