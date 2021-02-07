Німеччина наполягає на завершенні реалізації проєкту "Північний потік-2". І це ніяк не збігається з інтересами України. Щоправда, питання "Північного потоку" – поки єдине ключове, щодо якого країни мають протилежні погляди.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна та Німеччина мають дуже широкий порядок денний – від нормандського формату до німецьких інвестицій в Україну. І загалом у Києва та Берліна – однозначно добрі відносини.

До речі "Північний потік-2" може зупинити сама Німеччина, – ЗМІ

Німеччина та "Північний потік-2": деталі заяви Кулеба

Очільник МЗС, коментуючи питання: чи повинна враховувати Німеччини інтереси України конкретно в питанні "Північного потоку", зауважив, ще це їхнє рішення.

Але ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси. Власне, у цьому і полягає суть міжнародних відносин, коли країни одна одну підтримують,

– зазначив Кулеба.

Водночас він підтвердив тезу США, що "Північний потік-2" – це не лише безпека України, а й атлантична безпека.

"Тому що змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу. По-друге, змінюється енергетичний баланс в самому ЄС. Тому що німецькі компанії отримують певну енергетичну перевагу, якщо можна так сказати. А США традиційно мають дуже серйозні інтереси енергетичні в Європі. І розвиток мережі LNG-терміналів, портів про це свідчить", – пояснив посадовець.

"Північний потік" – майбутнє, чи ні

Кулеба підкреслив, що у плані завершення будівництва "Північний потік" – це майбутнє. Але насправді треба рухатися вперед.

"Той же ЄС вважає газ проміжним джерелом енергії в переході від вуглеводних джерел до екологічно чистих джерел. І я вже говорив із держсекретарем про майбутнє, про те, як будувати енергетичну безпеку, враховуючи нові технологій: і "зелену" енергетику, і водень той самий, який планує масово використовувати ЄС", – констатував дипломат.

Зверніть увагу США назвали одну з умов для скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

Головне про "Північний потік -2"

Цей газогін в обхід України будують ще з 2015 року. А планували завершити до кінця 2019 року поряд із уже чинним "Північним потоком-1".

Проєктом передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Якщо Росія все ж добудує "Північний потік-2", загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку . Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець.

. Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець. Сьогодні учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.

Нещодавно будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії поновили. Наразі недобудованими залишилися приблизно 120 кілометрів у водах Данії та майже 28 кілометрів у Німеччині.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.



Газогін "Північний потік-2" / Карта