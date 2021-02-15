Як Україна наближає деокупацію Криму: заява представника Зеленського на півострові

На російську агресію Україна відповідає не лише військовими, а й правовими засобами захисту. Це один із важливих важелів, який наближає деокупацію Криму, зокрема.

Таку заяву зробив постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич.

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Не лише військовими засобами

За його словами, під час контактів з європейськими, міжнародними партнерами дуже важливо нагадувати, що тимчасова окупація Криму – це не тільки питання порушення прав людини, а й багато інших аспектів, наприклад екологічні питання: забруднення довкілля і питання енергетичної незалежності.

У цьому контексті Антон Кориневич зазначив, що на російську агресію Україна відповідає не лише військовими, а й правовими засобами захисту.

Мені видається, що це абсолютно правильна стратегія й тактика, коли ми бачимо, що Російська Федерація є напевне найбільшим порушником міжнародного права в сучасному світі,

– наголосив він.

Постійний представник Президента в Криму нагадав, що Україна на різних рівнях подає позови до міжнародних судових установ. Зокрема йдеться про:

позов до Росії в межах угоди про захист інвестицій до Постійної палати Третейського суду в Гаазі,

комерційний арбітраж у Стокгольмі за позовом НАК «Нафтогаз України» проти російського "Газпрому".

Кориневич нагадав, що за одним з рішень, "Газпром" був зобов'язаний сплатити "Нафтогазу" понад 2 мільярди доларів.

Що відомо про гроші, які "Газпром" сплатив "Нафтогазу"? У грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Цим рішенням ще в лютому 2018 року арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" щодо недостатнього обсягу транзиту.



Джерело: У грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Цим рішенням ще в лютому 2018 року арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" щодо недостатнього обсягу транзиту.Джерело: 24 канал

Збитки через окуповане море

Представник Зеленського нагадав, що ключовим активом України у Криму є Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", яке належить"Нафтогаз України". У Криму залишилося багато майна та виробничих можливостей цього підприємства.

Кориневич також нагадав, що незадовго до окупації Росією Криму Україна підписала угоду з міжнародними інвесторами щодо розробки Скіфської ділянки шельфу Чорного моря. Якби не тимчасова окупація, проєкт міг би розпочатися через кілька років.

Це сприяло б нарощенню видобутку Україною власного природного газу, який міг би стати альтернативою російському паливу,

– підкреслив Кориневич.