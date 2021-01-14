Європейський суд з прав людини розгляне справу Україна проти Росії щодо порушення прав людини у Криму. Найважливішим є те, що у суді визнали факт, що Росія контролювала територію півострова ще до проведення фейкового референдуму. Тепер Україна може посилатися на це рішення.

Росія встановила контроль у Криму ще у лютому 2014 року. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Укрінформ.

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Чому визнання є важливим для України

За словами Мережка, визнання цього факту судом є надзвичайно важливим з точки зору міжнародно-правової позиції України і захисту наших зовнішньополітичних інтересів.

Тепер Україна може посилатися на це рішення і використовувати аргумент Європейського суду в інших міжнародних судових інстанціях.

Це аргумент про те, що Росія контролювала проведення цього так званого референдуму, фактично вона порушила і територіальну цілісність, і суверенітет України. Це фактично підтвердження злочину проти міжнародного права,

– сказав Мережко.

Росія виправдовувала себе такими аргументами:

так званий референдум;

нібито на це була воля кримського народу;

право кримчан на самовизначення.

Варто підсумувати, що рішення Європейського суду спростовує позицію Росії.

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