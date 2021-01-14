У комітеті Ради сказали, як Україна може використати рішення ЄСПЛ щодо Криму
Європейський суд з прав людини розгляне справу Україна проти Росії щодо порушення прав людини у Криму. Найважливішим є те, що у суді визнали факт, що Росія контролювала територію півострова ще до проведення фейкового референдуму. Тепер Україна може посилатися на це рішення.
Росія встановила контроль у Криму ще у лютому 2014 року. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Укрінформ.
До теми ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до окупації
Чому визнання є важливим для України
За словами Мережка, визнання цього факту судом є надзвичайно важливим з точки зору міжнародно-правової позиції України і захисту наших зовнішньополітичних інтересів.
Тепер Україна може посилатися на це рішення і використовувати аргумент Європейського суду в інших міжнародних судових інстанціях.
Це аргумент про те, що Росія контролювала проведення цього так званого референдуму, фактично вона порушила і територіальну цілісність, і суверенітет України. Це фактично підтвердження злочину проти міжнародного права,
– сказав Мережко.
Росія виправдовувала себе такими аргументами:
- так званий референдум;
- нібито на це була воля кримського народу;
- право кримчан на самовизначення.
Варто підсумувати, що рішення Європейського суду спростовує позицію Росії.
Засідання ЄСПЛ щодо справи "Україна – Росія": коротко
- Україна звернулась до Європейського суду з прав людини ще 13 березня 2014 року. Там поскаржились на порушення Росією прав мешканців Криму.
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- Міністр юстиції Денис Малюська назвав цю новину першою проміжною перемогою України у справах проти Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що "ціна відповідальності Росії буде рости".
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