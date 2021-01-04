Україна хоче процедуру підтвердження "документів", виданих на Донбасі
Віцепрем'єр Олексій Резніков повідомив, що Україна планує запровадити процедуру конвалідації для "документів" з окупованих територій Донбасу. Це буде судовою процедурою, яка враховує, а не визнає нормативні акти.
Україна хоче, щоб правочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, могли визнаватися дійсними за процедурою перегляду й підтвердження, розповів Олексій Резніков в інтерв'ю "Праву України".
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Віцепрем'єр пояснив, що за багато років окупації в мешканців Донбасу накопичились юридичні проблеми з тим, що українська влада не визнає "документів" окупаційних адміністрацій.
Нині існує лише процедура щодо встановлення фактів про народження або смерть людини на тимчасово окупованих територіях.
Конвалідація – це судова процедура, яка передбачає врахування "документів" окупаційних адміністрацій для встановлення цих фактів. Підкреслюю, що саме врахування, а не визнання,
– наголосив Олексій Резніков.
Резюмуючи, він запевнив, що ні сьогодні, ні в подальшому не мовиться про те, щоб визнавати так звані "документи", видані українцям окупантами.
Що таке конвалідація?
Це фактично надання нікчемним правочинам юридичної сили. "Документи" окупантів є саме такими, адже їх не визнає ніхто у світі, і навіть Росія.
Тобто своїми так званими "документами" жителі окупованих територій не можуть ними скористатися ніде за їхніми межами, але після деокупації потрібно буде якось встановити право на власність, підтвердити шлюб людей тощо.
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