Віцепрем'єр Олексій Резніков повідомив, що Україна планує запровадити процедуру конвалідації для "документів" з окупованих територій Донбасу. Це буде судовою процедурою, яка враховує, а не визнає нормативні акти.

Україна хоче, щоб правочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, могли визнаватися дійсними за процедурою перегляду й підтвердження, розповів Олексій Резніков в інтерв'ю "Праву України".

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Віцепрем'єр пояснив, що за багато років окупації в мешканців Донбасу накопичились юридичні проблеми з тим, що українська влада не визнає "документів" окупаційних адміністрацій.

Нині існує лише процедура щодо встановлення фактів про народження або смерть людини на тимчасово окупованих територіях.

Конвалідація – це судова процедура, яка передбачає врахування "документів" окупаційних адміністрацій для встановлення цих фактів. Підкреслюю, що саме врахування, а не визнання,

– наголосив Олексій Резніков.

Резюмуючи, він запевнив, що ні сьогодні, ні в подальшому не мовиться про те, щоб визнавати так звані "документи", видані українцям окупантами.