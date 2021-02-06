Як Україна реагуватиме на пропаганду Росії: Ткаченко назвав конкретні кроки

Джерело:OBOZREVATEL
Українська влада працює над інструментами, які дозволять швидко реагувати на ворожу пропаганду та демонструвати громадянам, що це – фейки. У цьому напрямку є кілька важливих складових.
Ключові інформаційні загрози для нацбезпеки та механізм відповідальності за них прописаний у законі "Про медіа". Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Читайте також Будь-який "подарунок" від Росії може бути "троянським конем": Ткаченко про інформаційну безпеку
Він підкреслив, що у статті 9 цього документу представлений конкретний алгоритм дій, якого мають дотримуватися органи влади для того, аби запобігти поширенню ворожої пропаганди.
Зокрема, мовиться про заходи, які можуть вживати й регулятори, і суди стосовно тих, хто займається пропагандою війни чи заперечує агресію,
– пояснив міністр.
"З'являються також нормальні легальні європейські інструменти для регулювання та захисту від інформаційного тероризму", – додав урядовець.
Ткаченко запевнив, що зауваження до закону, які висловили представники медіа, вже опрацьовує профільний комітет Ради. Тож, ймовірно, найближчим часом парламент зможе розглянути документ.
Міністр додав, що історія з блокуванням каналів соратника Медведчука може стати поштовхом для цього. Адже у законопроєкті закладені відповіді на багато питань, які зараз цікавлять українське суспільство.
За словами Ткаченка, найбільше суперечок навколо закону "Про медіа" провокували саме групи телеканалів, яких пов'язують з Медведчуком. "Вони були "фронтменами", – підкреслив він.
Міністр пояснив, що насправді регуляція у цьому законі є дуже м'якою. Мовляв, можна зареєструватися та мати захист, або ж не робити цього та продовжувати й далі працювати, як і раніше.
Але тоді можуть застосовуватися дії – якщо, наприклад, займаєшся пропагандою війни. Все інше в законі викладено достатньо ліберально,
– запевнив він.
Й додав, що автори законопроєкту працювали, зокрема, з Радою Європи. А мати підтримку цієї інституції – не просто, особливо з огляду на їхнє європейське законодавство та підходи у захисті свободи слова.
"Також ми зараз маємо підтримку і значної частини медійного середовища в Україні. Тому, я думаю, будемо рухати закон далі", – зауважив урядовець.
Ткаченко зауважив, що боротьба з дезінформацією в Україні – копітка та достатньо оперативна робота. Водночас вона майже не стосується згаданого закону "Про медіа".
Зверніть увагу "Справу розглянуть швидко": Мінкульт попросив YouTube заблокувати канали Медведчука
Міністр наголосив, що Центри протидії дезінформації існують у різних країнах. Вони спростовують фейки та пояснюють, що є дезінформацією. Тобто займаються не прямою забороною, а саме висвітленням правди.
Хороший приклад – створення онлайн-музею російської пропаганди. Тобто показуємо, що є дезінформацією, допомагаємо на прикладах розібратися, чому,
– підкреслив урядовець.
За його словами, стратегія дезінформації передбачає і роботу з підвищення медіаграмотності. Тобто виконує просвітницьку функцію для усіх громадян України.
У цьому напрямку активно працює Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів. Влада ж має намір об'єднати схожі ініціативи, аби запустити широкомасштабну програму медіаграмотності, додав міністр.