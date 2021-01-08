"Порятунок від шкарпеток та колготок": як супермаркети в Україні дотримуються локдауну
В Україні у п'ятницю, 8 січня, стартував зимовий локдаун. У крамницях та супермаркетах заборонили продавати низку товарів. Таке рішення уряду обурило українців.
У мережі люди діляться світлинами магазинних полиць "на карантині" та залишаються саркастичні коментарі.
Актуально В Україні стартував локдаун 8 січня: що буде працювати, а що буде заборонено
Як супермаркети в українських містах дотримуються правил локдауну читайте у матеріалі 24 каналу.
Що відбувається у Києві
- Київські супермаркети чемно запровадили для покупців локдаун.
- Придбати там можна лише товари зі списку, який затвердив Кабінет Міністрів України.
- Полиці із забороненими товарами як-от бритви чи шкарпетки тимчасово заблокували клейкою стрічкою.
- Окрім того, такі товари не пробивають на касах.
- Однак люди не втрачають надії придбати потрібні речі. Через це у супермаркетах виникають сутички між працівниками та покупцями.
- Традиційно вихід із ситуації знайшов "Епіцентр". Навіть 8 січня там можна придбати будь-які товари. Однак для цього покупцям доведеться виконати низку процедур. Щоб придбати заборонений товар, необхідно обрати його у торговому залі, а тоді оформити як замовлення онлайн. Біля пункту видачі онлайн покупок вже зібралася солідна черга.
Як супермаркети у Києві дотримуються локдауну / Фото з телеграм-каналів Perepichka News, PavlovskyNews і "Сегодня"
Що відбувається у Харкові
- Харківські супермаркети і крамниці теж закрили доступ до заборонених товарів.
- Місцеві жителі жартують, що саме "колготки, лампочки та шкарпетки є найбільш небезпечним джерелом зараження коронавірусом.
- Цікаво, що у магазинах люди найактивніше намагаються придбати саме шкарпетки.
Як супермаркети у Харкові дотримуються локдауну / Фото "ТРУХА Харьков"
Як супермаркети у Харкові дотримуються локдауну / Фото "ТРУХА Харьков"
Що відбувається у Дніпрі
- У Дніпрі також не продають товари із забороненого списку.
- У деяких супермаркетах доступ до них перекрили, в інших – встановили таблички із нагадуванням про розпорядження Кабміну.
- Однак покупців заспокоюють тим, що усі товари можна придбати з доставкою, тому впадати у відчай не варто.
Як супермаркети у Дніпрі дотримуються локдауну / Фото "Інформатора"
Що кажуть у "Слузі народу"
Нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов на своїй сторінці у фейсбуці розповів про ситуацію в Одесі. За словами народного обранця, там також не можна придбати певні товари.
Мовчу про логіку, нема більше сил про неї говорити. Кабінет Міністрів рятує людей від колготок. Принаймні від чогось рятує,
– заявив Леонов.
Народний обранець також наголосив, що присвячує свій допис усім, хто казав, що заборона на низку товарів, – це фейк.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 канал
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