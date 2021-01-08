В Україні у п'ятницю, 8 січня, стартував зимовий локдаун. У крамницях та супермаркетах заборонили продавати низку товарів. Таке рішення уряду обурило українців.

У мережі люди діляться світлинами магазинних полиць "на карантині" та залишаються саркастичні коментарі.

Актуально В Україні стартував локдаун 8 січня: що буде працювати, а що буде заборонено

Як супермаркети в українських містах дотримуються правил локдауну читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відбувається у Києві

Київські супермаркети чемно запровадили для покупців локдаун.

Придбати там можна лише товари зі списку, який затвердив Кабінет Міністрів України.

Полиці із забороненими товарами як-от бритви чи шкарпетки тимчасово заблокували клейкою стрічкою.

Окрім того, такі товари не пробивають на касах.

Однак люди не втрачають надії придбати потрібні речі. Через це у супермаркетах виникають сутички між працівниками та покупцями.

Традиційно вихід із ситуації знайшов "Епіцентр". Навіть 8 січня там можна придбати будь-які товари. Однак для цього покупцям доведеться виконати низку процедур. Щоб придбати заборонений товар, необхідно обрати його у торговому залі, а тоді оформити як замовлення онлайн. Біля пункту видачі онлайн покупок вже зібралася солідна черга.

Як супермаркети у Києві дотримуються локдауну / Фото з телеграм-каналів Perepichka News, PavlovskyNews і "Сегодня"

Що відбувається у Харкові

Харківські супермаркети і крамниці теж закрили доступ до заборонених товарів.

Місцеві жителі жартують, що саме "колготки, лампочки та шкарпетки є найбільш небезпечним джерелом зараження коронавірусом.

Цікаво, що у магазинах люди найактивніше намагаються придбати саме шкарпетки.



Як супермаркети у Харкові дотримуються локдауну / Фото "ТРУХА Харьков"​



Як супермаркети у Харкові дотримуються локдауну / Фото "ТРУХА Харьков"​

Що відбувається у Дніпрі

У Дніпрі також не продають товари із забороненого списку.

У деяких супермаркетах доступ до них перекрили, в інших – встановили таблички із нагадуванням про розпорядження Кабміну.

Однак покупців заспокоюють тим, що усі товари можна придбати з доставкою, тому впадати у відчай не варто.

Як супермаркети у Дніпрі дотримуються локдауну / Фото "Інформатора"

Що кажуть у "Слузі народу"

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов на своїй сторінці у фейсбуці розповів про ситуацію в Одесі. За словами народного обранця, там також не можна придбати певні товари.

Мовчу про логіку, нема більше сил про неї говорити. Кабінет Міністрів рятує людей від колготок. Принаймні від чогось рятує,

– заявив Леонов.

Народний обранець також наголосив, що присвячує свій допис усім, хто казав, що заборона на низку товарів, – це фейк.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 канал