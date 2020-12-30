Кумедний випадок трапився у Харкові: нетверезий чоловік вирішив прилягти посеред вулиці, попри холоднечу. Його собака у цей час чи то намагався врятувати господаря, чи то втілити якісь інші свої міркування. Хай там як, а штани з відпочивальника тварина стягнути майже змогла.

У Харкові п’яний чоловік вийшов вигулювати свого пса надвір, як пишуть у телеграм-каналі "Харьков Life". На лавочці неподалік будинку він зустрів товариша. І, як кажуть свідки, спільно вони споживали алкоголь.

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Причому собачник напився до того стану, коли ноги вже не тримають. Тож там біля лавки він і вирішив прилягти, відпочити. Там і заснув.

В історії не було б нічого надзвичайного, якби не собака. Спершу він просто стояв поруч, охороняв господаря. Але потім, мабуть, знудився, або стривожився за чоловіка – він же міг відморозити собі щось на холоді.

Те, що відбувалося далі, важко оцінити однозначно. З одного боку, виглядає так, начебто пес намагався відтягнути господаря з холодного місця за штанину. З іншого… Утім, подивіться відео та зробіть висновки самостійно.

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Закінчилося, утім, все добре – тварину забрав хтось із сусідів. А її господар так і залишився відпочивати під лавкою.

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