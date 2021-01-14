Судді зловживають своїми правами на службове житло та часто незаконного виводять його у приватну власність. Вони володіють власними квартирами, інколи завбачливо записаними на родичів. Тож реальної потреби у службовому житлі не мають, але так позбавляють його інших суддів, яким дійсно немає де жити.

Не є виключенням судді Окружного адмінсуду міста Києва. Детальніше про це – у програмі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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Доступ до публічної інформації

Ось ці судді отримали службові квартири, а пізніше дістали їх у постійне користування:

Ігор Качур,

Віталій Амельохін,

Євгеній Аблов,

Олена Власенкова,

Ігор Погрібніченко.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", заяви цих суддів, рішення житлово-побутової комісії та збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, якими ці квартири передали у службове, а потім і постійне користування – є публічною інформацією та будь-хто може звернутись до суду, щоб її отримати.

Але голова ОАСКу Павло Вовк відмовився надавати нам запитувану інформацію, бо вона ніби-то є службовою, а не відкритою.



Павло Вовк / Фото "УП"

Тож звернулися до суду за захистом, і суддя Київського окружного адміністративного суду погодився з аргументами Вовка, що закон не поширюється на інформацію, створену до набуття чинності закону. Тож представники Окружного адмінсуду начебто не мають надавати інформацію про привласнення у 2013 році квартир.

Та в Апеляційному та Верховному судах з такими аргументами не погодились. Верховний Суд підтвердив, що відмова в наданні запитуваної інформації про виведення квартир з-поміж службових є незаконною. Тобто у цій справі саме ОАСК мав обґрунтовувати необхідність закриття такої інформації. Але цього не зробив.



Честь тижня / Скриншот з відео

Премію "ЧЕСТЬ тижня" отримують судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Ольга Кашпур, яка головувала у справі, та Вікторія Мацедонська. Дякуємо суддя, за те, що захистили право громадян на доступ до публічної інформації щодо інших суддів.

До речі, суддя Вікторія Мацедонська вже отримувала від нас нагороду "Честь тижня" раніше. Вона не побоялася піти проти системи та визнати рішення про заборону збиратися активістам Майдану незаконною.

Найбільший негідник у 2020 році

Якщо голова ОАСК Павло Вовк давно відомий широкому загалу, то голова КСУ Олександр Тупицький здобув всеукраїнську впізнаваність лише в кінці минулого року.

Що про нього відомо

Тупицький став суддею КСУ ще в травня 2013 року з легкої руки Януковича. До того він працював звичайним суддею першої інстанції, поки йому не набридло сидіти на "підсосі".

За призначення суддею КСУ, Тупицький ймовірно віддячив Віктору Януковичу. Зокрема, він голосував за рішення, яке дозволило Януковичу узурпувати владу. Хоча той покинув Україну ще і 2014 році, Тупицький досі залишається на посаді. Люстрація його зовсім не зачепила

В березні 2018 він навіть став заступником Голови КСУ, а з вересня 2019 сам очолив суд.

Прославився Тупицький лише в жовтні 2020 року коли Конституційний суд прийняв рішення, якому обурилась вся країна. Воно стосувалось визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування невірогідної інформації та було прийнято саме під головуванням Тупицького.

Як наслідок, більшість повноважень Нацагентства з запобігання корупції були скасовані, а публічний доступ до реєстру декларацій чиновників закритий. Хоча численні міжнародні партнери та українські експерти засудили це рішення, називаючи його необґрунтованим, очільник КСУ стверджує, що нічого незаконного там не побачив.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Уже до кінця року журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що одіозне рішення КСУ було й на користь самому Тупицькому. У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. Суддя не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.