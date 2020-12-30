Заповітне бажання: як Шмигаль привітав українців із новорічними святами – відео
Прем'єр Денис Шмигаль привітав українців з прийдешніми зимовими святами. Він побажав людям щастя, злагоди та мирного неба над головою.
У святковий час особливо цінується домашній затишок. Про це прем'єр-міністр України Шмигаль заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на фейсбук-сторінці.
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Ми чекаємо зимових свят, аби розділити радість з найріднішими людьми та загадати заповітне бажання,
– наголосив Шмигаль.
Що ще сказав прем'єр-міністр
- У цей час необхідно подякувати тим, хто оберігають Україну на фронті, рятують життя у лікарнях, навчать дітей у школах та захищають нас від небезпеки.
- У 2021 році Україна відзначає 30 День Незалежності.
- Кожен з нас відіграє важливу роль, аби змінити Україну на краще.
- Нехай сила у втілення заповітних мрій надає кожному сил та натхнення на нові звершення у 2021 році.
Шмигаль вітає українців: дивіться відео
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