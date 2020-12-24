Росія у 2014 році напала на нашу країну, перед тим роками серйозно атакувала нас інформаційно. Тому перед Україною постав серйозний виклик – захистити свій інформаційний простір і вибудувати за сприяння партнерів, насамперед НАТО, власну систему стратегічних комунікацій.

Одне з важливих місць у цьому процесі зайняла Служба безпеки України. Як готують фахівців стратегічних комунікацій у Національній академії СБУ досліджували кореспонденти Фактору безпеки. Детальніше про це – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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У протидії пропаганді, поряд з державними структурами постали такі волонтерські проєкти:

Український кризовий медіацентр;

Інформаційний Спротив;

"Стоп Фейк";

InformNapalm.

Проте, щоб протистояти такому серйозному противнику потрібні були досвідчені партнери.

У 2015 році НАТО і Україна підписали Дорожню карту програми партнерства зі стратегічних комунікацій. Програма має на меті зробити ефективнішою комунікацію щодо національних стратегічних цілей, урядової політики та зусиль у сфері реформування,

– розповіла директорка Центру інформації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Національний інститут стратегічних досліджень разом з Радою національної безпеки і оборони України був одним з ініціаторів і розробників дорожньої карти партнерства Україна-НАТО з питань стратегічних комунікацій.

Академія СБУ та залучення провідних науковців

Національна академія Служби безпеки України підхопила цю ініціативу і стала першим майданчиком, де з 2016 року впровадили систему навчальних курсів на цю тему із залученням найавторитетніших експертів.

Підготовку майбутніх інформаційних антикілерів вели провідні філологи, журналісти, політологи, психологи, дипломати і юристи.

Залучення провідних науковців Національної академії Служби безпеки України та кращих українських експертів у галузі Стратегічних комунікацій дає серйозний синергетичний ефект у підготовці профільних фахівців.

Активна робота на цьому напрямку сприяла створенню в Академії СБУ наукової платформи щодо впровадження страткому в діяльність безпекових інституцій України.



Академія СБУ / Фото СБУ

Міжнародне співробітництво є важливою частиною системи стратегічних комунікацій служби безпеки. Адже у сучасному світі глобальних гібридних викликів неможливо самостійно давати адекватну відповідь на них. Саме з цією метою академією розроблено спеціалізований навчальний курс зі стратегічних комунікацій для співробітників служби безпеки залучених до міжнародної взаємодії з партнерами.

Діалог триває не тільки між науковцями й закордонними партнерами. Після завершення курсів слухачі і їх наставники не припиняють комунікацію, а навпаки – спілкуються між собою. Це створює чудовий майданчик для постійного обміну досвідом і консультацій зі складних питань.

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Понад 4 роки з часу впровадження курсу у національній академії Служби безпеки України дозволило підготувати декілька сотень фахівців для вітчизняної спецслужби, сектору безпеки й оборони та іноземних партнерів.

Бойові дії і фітотехнології: як за допомогою унікальних рослин очистити військові об'єкти

Ще до початку бойових дій український Схід був на межі екологічної катастрофи. Нині ж він знівечений шкідливими речовинами військового походження. Втрачені тисячі гектарів родючих земель. Однак відновити їх можливо – у безпечний та екологічний спосіб. Унікальну ініціативу українських науковців підтримали в штаб-квартирі НАТО.

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Покинуті шахти, промислові об'єкти, а ще гектари землі, всипаної боєприпасами – реалії сьогодення українського сходу. Підземні води Донецької та Луганської області забруднені, адже відкачування з шахт припинили. Концентрація небезпечних речовин перевищує норму. А важкі метали знижують швидкість росту і врожайність рослин.



Важкі метали знижують швидкість росту / Скриншот з відео

Окрім забруднення землі шкідливими речовинами небезпеку несуть і нерозірвані снаряди, ладні вибухнути в будь-яку хвилину. Вони унеможливлюють безпечне відновлення земель у майбутньому. А постійна детонація боєприпасів руйнує необхідний для сільського господарства верхній шар гумусу. На його відновлення можуть знадобитися тисячі років.

Природне самоочищення ґрунту – довготривалий і складний процес. І він не завжди гарантовано завершується повним відновленням земель.

НАТО хоче допомогти відродити ґрунт

Допомогти відродити родючість українських ґрунтів узялися в НАТО – в межах програми "Наука заради миру та безпеки". Запропонували вирощувати на забруднених територіях спеціальні рослини, здатні поглинати токсини й шкідливі метали своїм корінням. І відтак повернути землі придатність до господарства. Проєкт успішно реалізують вже понад 4 роки. Видатки перевищили 300 тисяч євро.

Проєкт спрямований на розробку та впровадження фітотехнологій. Передбачає як лабораторне, так і польове впровадження. В лабораторії ми вже закінчили дослідження, і наразі уже добігає кінця і польове випробування,

– пояснила директорка програми Тетяна Стефановська.



Очистити ґрунт на Сході буде важко / Скриншот з відео

В чому особливість

Серед особливих рослин – міскантус. Він не лише стабілізує ґрунт, а й запобігає його просіданню та призупиняє подальше забруднення землі. Вчені твердять: фітотехнології безпечні для довкілля, а ще не потребують чималих видатків.

В межах проєкту міскантус пересаджують із сільськогосподарських територій на занедбані земельні ділянки. Зокрема ті, що постраждали внаслідок бойових дій. Так вже зовсім скоро аграрії отримають нові території для вирощування харчових рослин. Перевага використання міскантуса – його висока теплова віддача. Вона майже така, як і у деревини.

Якщо вирощувати рослину на території, що постраждала від боїв – місцеві жителі зможуть самостійно забезпечувати себе найпотрібнішим: теплом і електроенергією.

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Наука в Україні та співпраця з НАТО

Україна співпрацює із НАТО у царині науки із 1991 року. Це співробітництво посилилося тоді, коли Київ набув статус партнера з розширеними можливостями. Нині Україна залучена у 27 проєктів наукової програми Альянсу: від боротьби з тероризмом до енергетичної безпеки. Незагрозливе довкілля – один з векторів спільної роботи.

Про те, як Львівська політехніка аналізує вміст важких металів у ґрунті – дивіться у відео програми.