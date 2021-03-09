Санкції проти Медведчука підкреслили протистояння між Зеленським і Порошенком, – Казарін
РНБО наклали санкції проти Тараса Козака та Віктора Медведчука. Петро Порошенко наголосив, що йому СБУ не надавала схожих даних. Натомість Володимир Зеленський натякнув, що таке рішення мав ухвалити ще його попередник.
Джерело:24 канал
Запровадження цих санкцій лише підкреслили давню боротьбу Володимира Зеленського й Петра Порошенка. Таку думку у своєму блозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.
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Прихильники Порошенка проти Зеленського
На його думку, прихильники попереднього президента не були готові до такого кроку чинної влади. Тому таке рішення деякі українці старанно знецінюють.
Здається, що вони (прибічники Порошенка – 24 канал) були б не проти, щоб санкції проти Віктора Медведчука виявились невдалими,
– заявив Казарін.
За словами журналіста, це дозволило б надалі переглядати свої "оцінки" чинному президенту. Також це дозволить виборцям Порошенка вважати, що "повістка суверенітету" залишилась у його монопольній власності.
Казарін зазначив, що натомість прихильники Володимира Зеленського так само знецінюють усю роботу Петра Порошенка. Також він запевнив, що попереднє президенство було не лише з "втрачених можливостей".
Санкції РНБО: головне
- 2 лютого РНБО ввели санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Термін їх дії складає 5 років.
- Під санкціями опинилися медведчуківські телеканали – NewsOne, ZIK та 112.
- На засіданні РНБО 19 лютого санкції також наклали на активи олігарха Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.
- Зеленський прокоментував введення санкцій словами: "Незаконне рішення, яке давно треба було схвалити". Цим він розкритикував Порошенка.
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