Січень у 2021 році порівняно холодний, річки та озера подекуди вкрилися кригою. Але це не означає, що крига витримає вагу людини, якщо на неї стане. З огляду на це Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла, що робити, якщо сталася біда, і людина провалилася під лід.

У 2020 році через розлами криги потонули 93 людини, у 2019 – 118, а вже за 2 тижні 2021 року померли 2 людей. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пише ТСН.

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"80% (загиблих – 24 канал) – це рибалки, решта – діти або випадкові люди, які переходили річку", – розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Київської області Анатолій Врублевський.

Чому гинуть люди, які йдуть на кригу

Надзвичайники вказали причини загибелі людей, які йдуть на кригу на річки та озера. Найчастіше трагедії стаються, бо:

Люди не перевіряють товщину льоду, перш ніж на нього ставати.

Люди не одягають рятувальних жилетів.

І не дотримуються дистанції у 5 метрів від іншого перехожого поруч на кризі.

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Як врятуватися, якщо людина провалилася під кригу

Що робити, якщо людина потрапила під воду через розлам криги? У ДСНС озвучили кілька порад, дотримання яких допоможе вибратися якнайшвидше.

Головне правило – у жодному разі не панікувати. А далі – діяти так:

Якщо вибиратися вдається за течією – слід рухатися кригою на животі.

Якщо вибиратися доводиться проти течії – треба перевернутися на спину.

І не намагатися піднятися та стати на ноги – це тільки збільшить ризик знову піти під лід.

Так само людина, яка хоче допомогти та врятувати постраждалого, на ноги ставати не повинна: треба повзти кригою. І краще мати з собою якийсь допоміжний засіб – гілку, куртку тощо. Це збільшить шанси на порятунок.

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Як реанімувати людину, яку дістали з крижаної води

Якщо вам вдалося витягнути людину з крижаної води, але вона без свідомості, потрібно вчинити так:

Спершу – 30 натискань на грудну клітку.

Потім – штучна вентиляція легень.

Серцево-легеневу реанімацію треба продовжувати, доки не відчуєте пульс. Далі – викликати швидку допомогу, а постраждалого, за можливості, відігрівати чаєм (не алкоголем, бо можуть не витримати судини).

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