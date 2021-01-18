Командир корабля берегової охорони розповів про порятунок українських моряків. Каже: їм пощастило, що човен був поряд. Таким чином вдалося до них швидко дістатися.

Цю історію рятувальники розповіли, коли навідались у лікарню до українських моряків. Про це повідомляє Укрінформ.

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Як рятували українських моряків

Деталі пошуково-рятувальної операції розповів командир екіпажу корабля берегової охорони Онур Астсубай.

З метою захисту човна від негоди нас направили до Бартину. Тому ми змогли до вас оперативно дістатися. Великі буксири, довжина яких 40 – 50 метрів, сьогодні не вийшли в море. Довжина нашого кораблі 22 метри і ми все ж таки пішли на це,

– сказав він.

Через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати. Морякам кидали рятувальне коло, вони хапалися за нього, після чого їх витягали за руки з води. Одну людину вдавалося врятувати не відразу, а після кількох спроб.

Подяка за порятунок

Зі свого боку українські моряки суховантажу Arvin подякували за свій порятунок екіпажу корабля берегової охорони, зазначивши, що вони ризикували своїм життям.



Керівник берегової охорони розповів, як рятували українських моряків / Фото Укрінформу

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