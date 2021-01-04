Є в російському сегменті інтернету така національна забава — писати листи президенту Росії. Це справа доволі сумнівна щодо ефективності, але кількість різних сайтів, які надають росіянам можливість написати лист у нікуди і вилити свої життєві проблеми "особисто Президенту" стає все популярнішою.

А народ не може вгамуватися. Все пише і пише, виливаючи свої благання про допомогу в кілобайтах. Детальніше – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Листи до президента

Якби ж тільки пенсіонери писали про бюрократичну тяганину, недбальство держслужбовців та комунальних служб. Але пише відкриті листи і безробітна молодь. І даремно обмовляють владу ліберали, адже допоміг президент, створив все-таки "робочі місця" — на Донбасі й у Сирії.

І ті, хто не піддався зеленому змію "Бояришнику", і прагне повернути всі борги не тільки Батьківщині, але й позичальникам, шукають варіанти та можливості заробити.

Якщо не у своїй країні, то в сусідній, або східній, і не простим сантехніком чи хатньою робітницею, а царським опричником армії гібридної.

Відкрита заява Путіну

А наштовхнули розслідників на такі роздуми глибокі, соціально-політичні, 2 відкритих листи від громадянина Росії Анатолія Івачова:

особисто "царю російському" через сайт "Відкриті листи Путіну В. В.";

послання Андрію Малахову на шоу "Пусть говорят" на російському "Першому каналі".

У своїх листах Івачов побивався через борги неосяжні, як Батьківщина. Та щоб зрозуміти всю глибину його нужди, зупинімося на цитатах, додаючи до написаного його ж фотографії.



Лист Анатолія Івачова / Фото InformNapalm

Шановний Володимир Володимирович, прошу вас допомогти. Я, Івачов Анатолій Андрійович, працював помічником машиніста електровоза на залізниці. Узяв позику 850 тисяч рублів. Платив як належить. Потім мене скоротили. Пішов по контракту в Чечню,

– зазначив у листі Івачов.

Завдяки OSINT журналісти знайшли фото, на якому Івачов А. А. зафіксований в адміністративному центрі Шалінського району Чечні — місті Шалі, на фоні мерії Шалінського міського поселення й архітектурної композиції "Родова вежа вайнахів".



Івачов у місті Шалі / Фото InformNapalm

Лист про важку долю

Також є фото Анатолія Івачова вже на КПП на території військової частини в Шалі, де базується 17-а окрема мотострілецька бригада. І далі читаємо лист про його важку доленьку: "На життя не вистачало мені у мене сім'я і позика. Пішов добровольцем на Донбас. Пробув там рік".

З листа Путіну зрозуміло, що у 2014 році наш фігурант поїхав на Донбас "добровольцем". "Поки там був у мене накопичилась заборгованість у банку" – про це дізнаємося з листа Андрію Малахову на шоу "Пусть Говорят" на "Першому каналі".



Івачов і царські опричники / Фото InformNapalm

Також є фото, на якому Анатолій Івачов у компанії інших царських опричників, які позначають себе білими пов'язками в період боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Повернувся з Донбасу в грудні 2015. Приїхав додому – у банку заборгованість,

– написав громадянин Росії.

І тут ми також знаходимо підтвердження його слів. Взимку 2016 року громадянин Росії Івачов Анатолій Андрійович звернувся в Арбітражний суд Забайкальського краю із заявою про визнання його банкрутом.



Звернення Івачова / Фото InformNapalm

Персональні дані

Мабуть, мало платять на Донбасі, не вистачає, щоб сплатити борги, хоч і робота брудніша, ніж у сантехніка в Європі, і небезпечніша, ніж на шахті, хоч і там уже не платять давно, і в Ростові касками не постукаєш об поребрик бетонний.

Та пише російський громадянин, не вгамується. Виливає в публічний доступ свою ситуацію, заодно розкриваючи хунті українській та держдепу закордонному свої персональні дані та адресу, де мешкає.



Персональні дані Івачова / Фото InformNapalm

"Я, Івачов Анатолій Андрійович, мешкаю: Забайкальський край міста Чита Чернишевський район, ст. Аксеново-Зимовське, вул. Калініна, буд. 28, далі номер телефону і електронна пошта". Ці дані підтверджуються і військовим білетом терористичного угруповання "ДНР".

Українське відрядження Івачова

Також є й інші фото з "українського відрядження" Анатолія Івачова. Тактичний знак "11 у ромбі" приписаний до терористичного батальйону "Восток", а базується він у Макіївці.

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Глибоких висновків про життя і принципи колишнього машиніста Івачова не буде. Ми ж зробимо все можливе, аби він відповів за скоєне.