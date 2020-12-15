Як Росія нарощує війська та озброєння в окупованому Криму: звіт місії України в ОБСЄ
З часу окупації Криму Росія продовжує активну мілітаризацію півострова. Упродовж наступних 5 років окупанти планують на 10 тисяч збільшити чисельність військових та у 1,5 – 2 рази кількість озброєння та військової техніки.
Війська Росії в Криму: деталі
Сьогодні в Криму розміщено 32,5 тисячі російських військових. Про це заявила українська місія в ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.
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Динаміка мілітаризації Криму російськими окупантами / Інфографіка місії України в ОБСЄ
За їхніми даними, на озброєнні об'єднаного оперативного угруповання РФ в Криму перебувають:
- до 200 танків,
- понад 400 бойових броньованих машин,
- понад 280 артилерійських систем різних калібрів, включно з ракетними системами залпового вогню.
Поруч з цим, Росія наростила кількість літаків та вертольотів на півострові до 150 одиниць, також збільшила кількість засобів протиповітряної оборони до 120 одиниць та розгорнула 10 берегових ракетних комплексів.
Крім того, у водах біля окупованого півострова перебувають 67 бойових кораблів і катерів, зокрема 6 кораблів, оснащених крилатими ракетами морського базування, та 7 ударних підводних човнів.
Також у грудні 2019 року у Новоозерному окупанти сформували "943-й центр мобілізаційного розгортання". Він є призначеним для забезпечення належного зберігання озброєння та військової техніки. Водночас на базі центру можуть відразу розгорнути 2 мотострілецькі дивізії.
Як Росія нарощує свою військову міць в окупованому нею Криму / Інфографіка місії України в ОБСЄ
Росія значно посилила повітряну складову
Окупанти додатково розгорнули на Кримському півострові бомбардувальну, штурмову, винищувальну та армійську авіацію. За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази.
Які літальні апарати стоять на аеродромах Криму
- Багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2.
- Вертольоти Мі-28 і Ка-52.
- Винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34 (їх упродовж 2020 – 2021 років мають замінити на застарілі літаки Су-27 та Су-24).
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Повітряна складова Росії в окупованому Криму / Інфографіка місії України в ОБСЄ
Що відомо про Чорноморський флот РФ
Окупанти планують і подальше збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ через включення до його складу бойових кораблів ближньої морської зони.
Які та кількість суден, перебувають у складі Чорноморського флоту РФ
- 6 підводних човнів,
- 3 фрегати,
- 3 малих ракетних кораблі, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр".
Загалом очікується, що до бойового складу ЧФ РФ буде включено 84 кораблів та бойових катерів, 61% з яких будуть новими. У пріоритеті – носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Додамо, що "Калібр" – це ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 кілометрів за нормального навантаження та до 2600 кілометрів – з ядерною бойовою частиною.
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Якими суднами Кремль хизується в Криму / Інфографіка місії України в ОБСЄ
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