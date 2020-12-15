З часу окупації Криму Росія продовжує активну мілітаризацію півострова. Упродовж наступних 5 років окупанти планують на 10 тисяч збільшити чисельність військових та у 1,5 – 2 рази кількість озброєння та військової техніки.

Війська Росії в Криму: деталі

Сьогодні в Криму розміщено 32,5 тисячі російських військових. Про це заявила українська місія в ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

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Динаміка мілітаризації Криму російськими окупантами / Інфографіка місії України в ОБСЄ

За їхніми даними, на озброєнні об'єднаного оперативного угруповання РФ в Криму перебувають:

до 200 танків,

понад 400 бойових броньованих машин,

понад 280 артилерійських систем різних калібрів, включно з ракетними системами залпового вогню.

Поруч з цим, Росія наростила кількість літаків та вертольотів на півострові до 150 одиниць, також збільшила кількість засобів протиповітряної оборони до 120 одиниць та розгорнула 10 берегових ракетних комплексів.

Крім того, у водах біля окупованого півострова перебувають 67 бойових кораблів і катерів, зокрема 6 кораблів, оснащених крилатими ракетами морського базування, та 7 ударних підводних човнів.

Також у грудні 2019 року у Новоозерному окупанти сформували "943-й центр мобілізаційного розгортання". Він є призначеним для забезпечення належного зберігання озброєння та військової техніки. Водночас на базі центру можуть відразу розгорнути 2 мотострілецькі дивізії.



Як Росія нарощує свою військову міць в окупованому нею Криму / Інфографіка місії України в ОБСЄ

Росія значно посилила повітряну складову

Окупанти додатково розгорнули на Кримському півострові бомбардувальну, штурмову, винищувальну та армійську авіацію. За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази.

Які літальні апарати стоять на аеродромах Криму

Багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2.

Вертольоти Мі-28 і Ка-52.

Винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34 (їх упродовж 2020 – 2021 років мають замінити на застарілі літаки Су-27 та Су-24).

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Повітряна складова Росії в окупованому Криму / Інфографіка місії України в ОБСЄ

Що відомо про Чорноморський флот РФ

Окупанти планують і подальше збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ через включення до його складу бойових кораблів ближньої морської зони.

Які та кількість суден, перебувають у складі Чорноморського флоту РФ

6 підводних човнів,

3 фрегати,

3 малих ракетних кораблі, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Загалом очікується, що до бойового складу ЧФ РФ буде включено 84 кораблів та бойових катерів, 61% з яких будуть новими. У пріоритеті – носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Додамо, що "Калібр" – це ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 кілометрів за нормального навантаження та до 2600 кілометрів – з ядерною бойовою частиною.

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Якими суднами Кремль хизується в Криму / Інфографіка місії України в ОБСЄ