Офіційний Київ вже давно критикує мінські угоди, оскільки деякі їхні пункти суперечать інтересам України. Однак, коли їх ухвалювали, не було вибору, аби зупинити експансію війни. Але, попри ці недоліки, Україна не повинна припиняти перемовини. Тому вона запропонувала План спільних кроків щодо Донбасу. Документ у ТКГ презентував голова української делегації Леонід Кравчук.

Мінські угоди – неідеальні: що Україна робить задля виправлення ситуації

Як зауважив віце прем'єр Олексій Резніков, ніхто не каже, що ці домовленості – залізобетонні. Таку заяву він зробив у коментарі Суспільному.

Цікаво Чи готова Україна змінити Конституцію у питанні Донбасу: відповідь Зеленського

"Більш того, канцлерка Німеччини Ангела Меркель чітко сказала рік тому, що вони – "не висічені на камені", – підкреслив Резніков.

За його словами, покроковий План спільних кроків, який оприлюднив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук, – це якраз одна зі спроб уточнити деталі. Але це потребує взаємних домовленостей.

Останнє Резніков пояснив на прикладі щодо готовності Росії обговорювати питання звільнення кордону:

Україна питання ставить так: давайте створимо 5-ту робочу групу.

У цьому Київ посилається на 13-й пункт Мінських домовленостей, який говорить, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати робочі групи.

Водночас Україна каже: давайте створимо робочу групу із взяття контролю над кордоном. У нас – більше 400 кілометрів спільного кордону, і якщо зараз не стоїть питання взяття контролю, давайте проговорювати техніку, як саме це має відбуватися.

Росія ж відповідає, це – зараз не на часі.

Але Україна все одно продовжує наполягати. Незалежно від того, коли завершиться ця війна, вона має робити своє.

Актуально Рада продовжила особливий статус Донбасу: як відреагувала делегація України в ТКГ

План Кравчука щодо Донбасу: яким є дії у відповідь з боку Росії

За словами Резнікова, поки що в Росії немає політичного рішення рухатися далі, і вони у будь-який спосіб гальмують хід переговорів.

"Росіяни письмово за підписом представника делегації Росії в ТКГ Бориса Гризлова поки що ніяких планів нам не подавали. Вони усно стверджують, що будуть підтримувати пропозиції, які подаватимуть представники окупованого Донбасу", – зазначив віцепрем'єр.

З огляду на це він підкреслює, Україну цікавить позиція РФ, бо в Тристоронній контактній групі є Україна, Росія та ОБСЄ. Водночас посередник тут – ОБСЄ, а Росія ж бавиться у стару гру, розповідаючи, що це вони – посередники.

У Мінських домовленостях тричі згадується те, що певні законопроєкти – закон про вибори, особливий статус, децентралізація слід обговорювати в консультаціях з представниками Донецької та Луганської областей. Але там не написано, хто є представниками ОРДЛО, хто їх обирає, в який спосіб, з якими повноваженнями,

– наголосив Резніков.

Представник України в ТКГ продовжує, прийшов час, і Україна вирішила змінити цю історію з монополією запрошених з боку Росії представників Донбасу. Тому запропонували своїх, які мають право говорити від імені окупованих Донеччини та Луганщини.

"Поки що ломка йде. На рівні робочих груп опору вже немає, а на рівні ТКГ ще є", – підсумував він.