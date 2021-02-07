Як роботи Пікассо та Малевича опинились в українській Пархомівці: деталі

У селі Пархомівка на Слобожанщині є художній музей, в експозиції якого – визначні твори світового живопису, графіки, скульптури, археологічні та етнографічні експонати.

Колекція музею з'явилася завдяки сільському вчителю історії, мистецтвознавцю-самоуку Афанасію Луньову. Він об'єднав своїх учнів навколо спільної справи – мистецтва.

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"Він вважав шкільну програму недосконалою в тому плані, що вона не приділяла значної уваги естетичному вихованню дітей", – пригадала Олена Семанченко, учениця Луньова, яка з 2001 року керує музеєм.

Тому і запропонував своїм учням створити в школі спочатку краєзнавчий музей. Музей, який би розповів про історію та культуру саме нашого села, Пархомівки,

– розповіла вона.

Перші кроки музею

Експонати для краєзнавчого музею школярі шукали у Пархомівці та сусідніх селах. Їм вдалося зібрати колекцію старовинних монет, медалей, ікон, картин, рушників, одягу. Усе зібране тоді розмістили в шкільному класі.

Згодом у дітей виникла ідея створити саме художній музей у Пархомівці. Аби здійснити цю мрію, Панас Федорович запропонував учням написати листи до відомих художників, діячів культури, музеїв.

Художній музей у Пархомівці / Фото Ukraїner, Артем Галкін



Харківські художники подарували школярам близько 50 творів живопису та графіки. Згодом на листи відгукнулися й великі музеї, що передавали експонати зі своїх фондів на постійне зберігання. Частину картин дарували самі художники.

Роботи відомих митців у Пархомівці

Деякі експонати передавали власники колекцій. Наприклад, роботу Пабло Пікассо "Портрет Фредеріка Жоліо-Кюрі" музею подарував письменник Ілля Еренбург, який товаришував із Пікассо.

Зауважимо, що сьогодні у художньому музеї у Пархомівці зберігаються роботи художників-авангардистів Василя Кандинського та Казимира Малевича.

В Україні є всього декілька картин засновника супрематизму Малевича. Серед них – "Супрематична композиція 1" з колекції Мистецького арсеналу у Києві та "Супрематизм 65" у Пархомівці.

У 1890-х роках батько Малевича працював інженером на Пархомівському цукровому заводі, а Казимир навчався у місцевому агрономічному училищі.

У своїх спогадах Малевич згадує і Пархомівку. Художник вважав, що саме українське село дало йому натхнення для подальшої творчості,

– підкреслила Семенченко.

Важливо, що окрім виставкової і дослідницької роботи, музей у Пархомівці організовує зустрічі з художниками, музикантами та композиторами.

Кожні 2 роки там проходить мистецька акція "Малевич+", яка знайомить з творчістю Малевича та збирає митців, що працюють у схожому напрямку.

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