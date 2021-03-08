"Часікі не тікають": як у різних містах України минули марші за права жінок – яскраві фото

У Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначають 8 березня, у декількох містах України відбулися марші та акції. Цьогоріч учасники акції намагалися привернути увагу громадськості до погіршення ситуації із правами жінок під час пандемії через COVID-19.

Головною вимогою жінок у різних містах України стала ратифікація Стамбульської конвенції. Саме вона захищає постраждалих від домашнього насильства.

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Київ

У марші жінок у столиці України взяли участь кілька сотень активісток. Акція розпочалася на Михайлівській площі о 13.00, згодом люди вирушили до Поштової площі.

Паралельно з маршем жінок на Михайлівську площу вийшли представники таких організацій:

"Традиція і порядок",

"Християнський фронт",

"Правий сектор".

Усі вони виступали за заборону абортів в Україні.

Дві акції розділяв кордон правоохоронців. На щастя, минулося без сутичок. Як повідомили у поліції Києва, правопорядок охороняє "достатня кількість співробітників структурних підрозділів поліції та Нацгвардії".

Марш жінок у Києві / Фото НВ

Львів

Марш жінок у Львові зібрав приблизно 500 учасників. Активісти пройшлися центром міста під гаслами про рівні права. Учасниці ходи з року в рік вимагають ратифікації Україною Стамбульської конвенції, яку наша країна підписала ще кілька років тому, але так і не почала виконувати.

Конвенція захищаєта формує норми надання їм допомоги.

Також під рівними правами, за які виступають на марші, мають на увазі:

вирівнювання зарплат,

справедливий поділ неоплачуваної домашньої роботи,

подолання сексизму, стереотипів та упереджень щодо можливостей жінок.

Ходу охороняли співробітники патрульної поліції та Нацгвардійці. Акція минула без порушень громадського порядку навіть попри те, що марш супроводжували противники ідеї рівноправ'я.

Марш жінок у Львові / Фото Дивись Info

Харків

Марш жіночої солідарності у Харкові стартував від площі Свободи. Учасники та учасниці почали збиратися близько 14:00 поблизу Палацу дитячої та юнацької творчості біля станції метро "Університет".

Деякі жінки одягли на себе костюми тих, хто, на їх думку, найбільше постраждав під час пандемії. Так, жінки переодяглися у вчительок, кондукторок, прибиральниць та домогосподарок.

Відомо, що ще за 2 години до початку ходи на площі Свободи почали збиратися силовики. Журналісти нарахували приблизно 10 автобусів з поліцейськими та стільки ж машин з бійцями Нацгвардії. Порядок під час ходи забезпечували майже 600 правоохоронців.

Марш жінок у Харкові / Фото "Суспільне Харків"

Херсон

Близько 50 жінок та чоловіків взяли участь у цьогорічному феміністичному марші у Херсоні. Передувала йому акція "Не можна жити без…". Акція розпочалася об 11:00 на площі Свободи. Ініціаторка заходу Альбіна Єрмакова пояснила, що заходом хотіли привернути увагу жінок до важливих аспектів їхнього життя.

Змалку нас привчали до того, щоб ми розуміли себе тільки через призму якихось своїх обов’язків, зобов’язань та відповідальності. Жінка не може жити без чоловіка, жінка не може жити без якихось засобів бьюті-індустрії, але ніхто не говорить, що вона не може жити, власне, без самої себе. І саме про це сьогоднішня акція,

– зазначили Альбіна.

Крім того, усім присутнім роздавали листівки та пропонували пройти опитування на тему "що знаєш ти про найважливішу тобі людину?".

У Херсоні відбувся феміністичний марш: дивіться відео

Що варто знати про 8 Березня

Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Під впливом радянської пропаганди 8 Березня сприймають, як еквівалент Дня матері.

Насправді ж у цей день жінки мали виходити на демонстрації та влаштовувати мітинги, аби звертати увагу громадськості на свої проблеми.

Після розпаду СРСР Міжнародний жіночий день відзначають в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Росії, Україні та Білорусі.



Міфи про 8 Березня / Інфографіка 24 каналу